Monitor portatile MSI FHD 15,6″ a prezzo shock: oggi su Amazon costa solo 89€

Il 36% di sconto sul prezzo di listino consente di acquistare questo monitor MSI PRO MP161 E2U con caratteristiche eccellenti. Tra le principali caratteristiche non possiamo non includere i dettagli che contraddistinguono il display.

Il PRO MP161 E2U presenta un pannello IPS da 15,6 pollici. Con risoluzione Full-HD 1920 x 1080. Oltre a ciò non manca un refresh rate di 60Hz con tempo di risposta GtG di 4ms che migliora l’esperienza visiva quotidiana con frame rate più fluidi e veloci.

Monitor MSI PRO MP161 E2U in offerta

Tra i punti di forza di questo monitor vi è anche la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort che include filtri con meno luce blu e tecnologia anti-sfarfallio. E’ bene sapere che viene utilizzato un trattamento superficiale antiriflesso e modalità ecologica tramite il software MSI Display Kit.

Per poterlo utilizzare al meglio e dunque con il massimo del comfort, il design è perfetto. Non a caso, il costruttore ha progettato il monitor in modo da poterlo orientare orizzontalmente, verticalmente o montato su un treppiede. Non manca anche un cavalletto pieghevole da 0° a 180° con angoli di visione regolabili.

Infine, l’esperienza sonora viene ottimizzata grazie alla presenza degli altoparlanti da 1,5 W, molto comodi soprattutto per le chiamate in conferenza. Perché perdere ancora altro tempo? Approfittate subito dello sconto offerto dal colosso Amazon per poter acquistare il monitor portatile MSI PRO MP161 E2U da 15,6″ al costo di soli 89 euro anziché 139,99 grazie a un -36%.