1Mobile: se volete giga in abbondanza questa offerta fa per voi

Ogni utente con uno smartphone sicuramente utilizza tutti i giorni la propria promozione telefonica per poter accedere alla sua vita digitale e svolgere tutte le attività di cui ha bisogno, dal semplice mandare un messaggio tramite WhatsApp fino a pubblicare una foto sui social, per fare tutto ciò, ovviamente sono indispensabili SMS, minuti ma soprattutto gigabyte di traffico dati in quantità in modo da poterci muovere come vogliamo per tutto il mese.

Di conseguenza ogni utente si ritrova a cercare una promozione telefonica adatta alle proprie necessità e deve spulciare attentamente i cataloghi di offerte e disponibili sui vari siti ufficiali dei provider telefonici in modo da trovare quella più adatta ai suoi bisogni, la scelta ovviamente va azzeccata dal momento che attivare una promozione è uno step importante e poi cambiarla non è proprio immediato, di conseguenza è sempre meglio leggere con attenzione prima di prendere una decisione.

Per darvi una mano per compiere questa scelta oggi vi descriviamo una nuova promozione disponibile sul sito ufficiale di 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti vanta un catalogo davvero ricco di opzioni e oggi ve ne portiamo una decisamente interessante, scopriamo insieme cosa offre.

Tanti giga e portabilità

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di ottenere 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, la promozione ha un costo mensile che sarà di 4,99 € per il primo mese dell’offerta e poi 8,99 € al mese fissi per sempre, il vero pezzo forte della promozione però è rappresentato dalla portabilità dal momento che l’offerta garantisce a chiunque di mantenere il proprio numero in modo completamente gratuito indipendentemente dall’operatore di provenienza, di conseguenza potete effettuare la portabilità da qualsiasi operatore senza limiti e non pagherete costi aggiuntivi, se la promozione vi interessa tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore e seguire gli step per l’attivazione online.