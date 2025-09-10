Xiaomi Pad 7: prezzo bassissimo su AliExpress, ecco quanto costa

La promozione disponibile in questi giorni su AliExpress vi fa letteralmente sognare, proprio per la presenza di un prezzo basso nettamente favorevole per tutti coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare lo Xiaomi Pad 7, un tablet di alto livello che oggi costa veramente pochissimo.

Disponibile sul mercato da inizio 2025, il prodotto offre un peso di 500 grammi, con dimensioni di 251,22 x 173,42 x 6,18 millimetri, mettendo nelle mani del consumatore un display da 11,2 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 2136 x 3200 pixel, sempre ricordando essere un IPS LCD con densità di 345 ppi, oltre 144 Hz di refresh rate e 16 milioni di colori. Il pannello è davvero di qualità, soprattutto per dettaglio e nitidezza generali, come anche il processore, che in questo caso abbraccia la fascia intermedia. Si tratta del Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, octa-core con una frequenza di clock a 2,8GHz, che viene affiancato dalla presenza della solita ottima GPU Adreno 732, con la configurazione che prevede 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (che non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

AliExpress, nuovi sconti anche su Xiaomi Pad 7

Il dispositivo parte da un listino molto elevato, proprio perché parliamo di un tablet di fascia medio-alta, pari a 736,23 euro. Approfittando dello sconto disponibile in questi giorni, l’utente si ritrova a poter sostenere un investimento finale che corrisponde a 254,61 euro, solo per l’acquisto effettuato direttamente a questo link.

Tornando a osservare la scheda tecnica, possiamo notare nella parte posteriore un singolo sensore da 13 megapixel, molto comodo per scattare discrete istantanee, ma dal quale non aspettarsi granché, affiancato da un anteriore da 8 megapixel con apertura F2.28. I video vengono registrati comunque al massimo in 4K a 30fps, mentre in termini di connettività abbiamo WiFi 6e, bluetooth 5.4 e USB type-C 3.2. La batteria è un componente da 8850mAh.