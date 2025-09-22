WindTre tenta gli ex clienti, offerta low cost con 250 GB

È da diversi giorni che l’operatore telefonico italiano WindTre sta tentando i suoi ex clienti a tornare proponendo diverse offerte mobile di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre un’altra offerta a basso costo che arriva ad includere ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 250 XXS 5G. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre GO 250 XXS 5G, nuova offerta bomba per gli ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di un’altra super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di WindTre GO 250 XXS 5G. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare in libertà.

Si tratta di ben 250 GB ogni mese e questi saranno inoltre sfruttabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle di questa offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Questo fantastico bundle sarà messo a disposizione degli ex clienti di WindTre ad un costo decisamente contenuto di soli 4,99 euro al mese. L’operatore WindTre ha inoltre deciso di offrire gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per la scheda sim.

Come già successo in passato, anche per questa offerta l’operatore ha deciso di avvisare i suoi ex clienti con una campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 28/09. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm”.