ho. Mobile: 200GB in 5G regalati, ecco il prezzo MINIMO della promo

Tra gli operatori virtuali più noti in Italia, ho. Mobile continua a distinguersi per trasparenza e semplicità. La nuova offerta proposta dal gestore punta su un pacchetto ricco di giga e su un processo di attivazione rapido e accessibile, pensato per chi desidera passare a un piano conveniente senza costi nascosti.

Attivazione flessibile e SIM gratuita

L’attivazione parte da 2,99 € una tantum per chi porta il proprio numero da un altro operatore, con il costo che può variare in base alla provenienza. Per chi decide invece di attivare un nuovo numero, la cifra resta sempre di 2,99 €. In entrambi i casi la SIM è gratuita, e per finalizzare l’attivazione è necessaria una prima ricarica da 10 €, che servirà a coprire il costo della promo.

Il canone dell’offerta è di 9,99 € al mese e, aspetto importante, resta bloccato per sempre, senza aumenti futuri. Sommando il contributo di attivazione e la prima ricarica, il primo pagamento complessivo è di 12,99 €.

Per chi preferisce evitare l’attesa della spedizione della SIM fisica, è disponibile anche la versione eSIM: in questo caso il costo è di 1,99 € e l’attivazione è quasi immediata, permettendo di iniziare a utilizzare l’offerta in poche ore.

200 GB in 5G e assistenza dedicata

Il pacchetto comprende 200 GB di traffico dati al mese con il 5G incluso, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati. Questa dotazione lo rende adatto anche a chi fa un uso intensivo di internet, tra streaming, social network e lavoro in mobilità.

Un dettaglio apprezzato dagli utenti è la possibilità di ricevere assistenza direttamente tramite WhatsApp, canale comodo e veloce per risolvere eventuali problemi o chiedere informazioni.

Con questa proposta, ho. Mobile conferma la sua strategia di offrire soluzioni semplici, trasparenti e convenienti, mettendo a disposizione tanti giga e un prezzo fisso nel tempo. Una combinazione ideale per chi cerca un’offerta completa e senza sorprese.