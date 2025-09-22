Vodafone: offerte da PAURA, ecco fino a 200GB in 5G ogni mese

Il mese di agosto ha portato una ventata di novità per i clienti mobile. Vodafone ha presentato tre proposte mirate a chi vuole cambiare operatore, con l’obiettivo di attrarre utenti sia dai virtuali che dai grandi gestori. Minuti e messaggi illimitati, 5G incluso e giga generosi sono i punti chiave di queste tariffe, pensate per coprire ogni tipo di esigenza.

Vodafone 6,99 5G e Family+ 5G: offerte per tutti

Ci sono alcune offerte davvero interessanti ma quella più selezionata dagli utenti sembra essere la famosa Vodafone 6,99 5G. Questa ha un prezzo incredibile di soli 6,99 € al mese con all’interno chiamate senza limiti, SMS illimitati e 100 giga di traffico dati in 5G. Si tratta della miglior proposta dedicata a chi proviene da Iliad e operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile.

Per chi ha già la rete fissa Vodafone, invece, esiste la Family+ 5G. Questa offerta è particolarmente allettante perché include giga illimitati in 5G, oltre a chiamate e messaggi senza limiti. Una soluzione “all you can eat” per chi vuole navigare senza pensieri, sfruttando la sinergia tra fisso e mobile.

Vodafone 11,99 5G: più giga con SmartPay

La terza proposta è Vodafone 11,99 5G, pensata per chi decide di passare da gestori come TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. Il pacchetto include minuti e messaggi illimitati e 100 giga di traffico dati in 5G al prezzo di 11,99 € al mese. Per chi ha bisogno di ancora più dati, c’è la possibilità di arrivare a 150 giga semplicemente attivando SmartPay, il servizio gratuito di ricarica automatica dal conto corrente.

Con queste tre offerte, Vodafone copre una gamma di utenti molto ampia: chi cerca il prezzo più basso, chi vuole giga infiniti con la rete fissa e chi desidera un piano ricco di dati per il 5G. Agosto si conferma quindi un mese strategico per chi vuole cambiare operatore approfittando di promozioni aggressive e vantaggiose.