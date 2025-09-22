Ad
TIM super a settembre: le offerte fino a 300GB in 5G ancora disponibili

È anche questa volta TIM a battere la concorrenza senza troppi problemi grazie alle sue offerte più importanti, eccole qui

scritto da Felice Galluccio
In un mercato sempre più competitivo, TIM continua a proporre pacchetti mirati per chi decide di cambiare gestore. Le sue offerte più recenti puntano su grandi quantità di giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, con prezzi studiati per attrarre sia i clienti più giovani sia chi arriva da operatori concorrenti.

TIM Power Supreme e Power Iron: 5G e convenienza

Tra le proposte più interessanti spicca TIM Power Supreme, dedicata a chi proviene da Iliad e operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Con 7,99 € al mese mette a disposizione 250 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Una tariffa pensata per chi vuole sfruttare appieno la rete veloce senza spendere troppo.

Per chi cerca un costo mensile ancora più basso, c’è TIM Power Iron: 6,99 € al mese per avere 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS. È rivolta sempre a chi arriva da Iliad e da MVNO come Tiscali o CoopVoce. Due soluzioni che mostrano chiaramente la strategia dell’operatore: attirare i clienti dei concorrenti con offerte aggressive.

TIM Young e Power Special: giga su misura

Per il pubblico under 30 TIM ha pensato a TIM Young: 9,99 € al mese per 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Una formula perfetta per chi vive di streaming, social e chat.

Completano il listino le due varianti di Power Special. TIM Power Special New, al costo di 9,99 € al mese, offre 300 giga in 5G con minuti e SMS inclusi, ma è riservata a chi arriva da Iliad e altri virtuali. TIM Power Special Pro, invece, è pensata per chi proviene da WindTre o Very Mobile e propone 100 giga in 5G, mantenendo lo stesso prezzo mensile di 9,99 €.

Con queste opzioni TIM riesce a coprire praticamente tutte le esigenze: dai giovani sempre online a chi cerca il massimo dei giga per il lavoro o il tempo libero, mantenendo prezzi competitivi e puntando sulla qualità della sua rete

