Very Mobile: la promo che tutti vogliono costa solo 6,99€, ci sono 200GB in 5G

Nel mercato sempre più affollato delle tariffe mobili, Very Mobile si fa notare con una proposta chiara e conveniente, pensata per chi vuole tanti giga a un prezzo fisso nel tempo. La nuova offerta ha un costo di 6,99 € al mese e promette di soddisfare anche chi fa un uso intensivo dello smartphone, senza temere rincari o vincoli nascosti.

200 GB in 5G e comunicazioni senza limiti

La promo di Very Mobile mette a disposizione 200 GB al mese, con accesso gratuito alla rete 5G. La connessione è utilizzabile su tutti i dispositivi compatibili, purché si sia sotto copertura 5G. Oltre ai giga, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, secondo le condizioni di uso corretto stabilite dal gestore.

Il canone mensile di 6,99 € resta bloccato “per sempre”, una caratteristica apprezzata da chi vuole evitare spiacevoli sorprese legate a rimodulazioni future.

Attivazione economica e primo mese in omaggio

L’attivazione ha un costo una tantum di 0,99 €, tra i più bassi del mercato. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito, un incentivo che permette di provare la qualità del servizio senza spese iniziali rilevanti.

La SIM può essere richiesta sia in formato tradizionale fisico sia come eSIM digitale, scelta ideale per chi vuole attivare il piano in tempi rapidi senza attendere la consegna. Per chi preferisce una procedura sicura e veloce, è possibile completare l’attivazione tramite SPID, evitando passaggi cartacei e riducendo i tempi di verifica.

Perché scegliere Very Mobile

La promo è aperta a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e consente di mantenere il proprio numero. Con 200 GB mensili, minuti e SMS illimitati e la possibilità di navigare in 5G, rappresenta una delle soluzioni più complete nel segmento low-cost.

Very Mobile si conferma quindi un’alternativa concreta ai gestori tradizionali, offrendo una tariffa ricca, trasparente e con vantaggi immediati come il primo mese gratis e l’attivazione quasi simbolica.