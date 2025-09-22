PosteMobile, Creami Extra WOW con 6€ al mese: la promo migliore è tornata

Nel panorama delle offerte dei gestori virtuali, PosteMobile continua a proporre soluzioni semplici e accessibili, ideali per chi cerca una tariffa chiara e senza vincoli. L’ultima proposta del gestore di Poste Italiane si chiama Creami Extra WOW 50 e punta su un prezzo competitivo e una buona dotazione di giga, rendendola adatta a un pubblico molto ampio.

Creami Extra WOW 50: cosa include e quanto costa

Chi cerca minuti ed SMS senza limiti, e nel posto giusto ma ricordate che nell’offerta ci sono anche 50 GB di traffico dati ogni mese. Tutto è disponibile con la connessione veloce 4G+ che consente agli utenti di avere fluidità in ogni caso, anche se dovessero ritrovarsi a guardare contenuti in streaming. Il costo mensile è di 5,99 €, bloccato per sempre, così da offrire la certezza di non subire rimodulazioni nel tempo.

Un altro punto di forza è l’accessibilità: Creami Extra WOW 50 può essere attivata da chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza, sia che si scelga di mantenere il proprio numero sia che si richieda una nuova SIM.

Attivazione rapida online o negli uffici postali

Ci sono più metodi di attivazione tra cui quello sul sito ufficiale, ma c’è anche opportunità di recarsi all’ufficio postale così come tramite contatto telefonico con un operatore. Questa flessibilità consente a ogni utente di scegliere il canale più comodo per le proprie esigenze.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, comprensivo della SIM, ed è l’unico pagamento extra da sostenere al momento della sottoscrizione. Dopo questa spesa iniziale, si pagherà solo il canone mensile.

Con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 4G+ e un prezzo sotto i 6 €, Creami Extra WOW 50 rappresenta una delle soluzioni più convenienti attualmente disponibili per chi vuole un pacchetto completo, trasparente e adatto a un uso quotidiano dello smartphone senza timore di costi nascosti. Sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni del caso.