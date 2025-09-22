Unieuro: offerta imperdibile con un REGALO unico per voi

Per risparmiare basta entrare da Unieuro e il gioco è fatto. Vi capita mai di andare a caccia di un prodotto e scoprire che con un solo acquisto portate a casa due desideri? Con Unieuro succede davvero. Scegliendo un climatizzatore, infatti, vi ritrovate con un regalo tutt’altro che da sottovalutare: un aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline. Non stiamo parlando di un piccolo gadget, ma di un accessorio super utile e che vi servirà tutti i giorni. La promozione vale fino al 2 ottobre, e diciamolo, lasciare lì un’occasione così sarebbe un peccato enorme. Non c’è da perdersi tra infinite marche e modelli senza senso, perché la selezione è già pronta. Un regalo così non lo lasci certo a fare polvere, anzi: è proprio il colpo doppio che rende più smart fare shopping.

Offerte Unieuro intelligenti: comprate ora

Le offerte di Unieuro non deludono mai. Se puntate in alto, trovate il Samsung Dualsplit 9000+12000BTu Wind Free Comfort Next a 1699 euro oppure il Daikin Dualsplit 9000+12000BTu a 1499 euro. Per chi cerca un’opzione più contenuta, c’è l’Electroline MDCE123AB4 + MDCE123AX Climatizzatore split system Bianco a 499,90 euro o il fratello minore Electroline MDCE093AB4 + MDCE093AX Climatizzatore split system Bianco a 449,90 euro.

Non mancano il Daikin Monosplit 9000BTu a 749,90 euro, il pratico Daikin Monosplit a 599,90 euro, e il Bosch CL6001I-SET 35 WE Climatizzatore split system Bianco a 699,90 euro. Da Unieuro trovate anche il tecnologico Daikin Monosplit 9000BTu ATXF25E + ARXF25E condizionatore fisso + scheda WIFI a 699,90 euro e l’Electroline Dualsplit a 699,90 euro. Insomma, da Unieuro la combinazione tra comfort e praticità è già pronta, e il regalo incluso rende ogni scelta un affare ancora più ghiotto. Unieuro sa sempre come coccolare i clienti: tra climatizzatori top e sorprese inaspettate, c’è solo da approfittarne.