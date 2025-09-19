Huawei Watch GT6: lo smartwatch versatile dall’autonomia fino a 21 giorni

Huawei Watch GT6 arriva ufficialmente sul mercato, ispirata al principio “Ride the Wind”, la serie è pensata per offrire agli utenti senso di libertà e di facilità nella ricerca delle esperienze outdoor, puntando fortemente anche verso uno stile di vita più sano. Il mercato della tecnologia indossabile è finalmente maturo, non è più necessario scendere a compromessi, e lo dimostra proprio il nuovo modello di casa Huawei con la sua autonomia davvero incredibile: fino a 21 giorni.

E’ il primo segno di maturità e di riconquista della libertà, un traguardo che porta l’utente ad avere non più un dispositivo da ricaricare ogni notte, ma un vero e proprio orologio che può aiutare ogni giorno nel monitoraggio continuo della salute (24 ore su 24), e la sicurezza di poter svolgere qualsiasi attività senza avere ansia che la batteria si possa esaurire. Il design si fonde alla perfezione con l’outfit quotidiano di ognuno di noi, utilizzando nel contempo materiali di altissima qualità (come il titanio Aerospaziale o il vetro zaffiro, solo per la versione Pro, nonché certificazione IP69), accrescendo notevolmente l’eleganza e la versatilità di potersi adattare a ogni ambiente di utilizzo.

Huawei Watch GT 6: grande innovazione sportiva

Il cuore della rivoluzione di Huawei Watch GT6 non l’abbiamo ancora toccato, se non nel momento in cui parliamo dell’innovazione sportiva applicata. Lo smartwatch è stato ingegnerizzato con l’obiettivo di offrire dati di livello professionale e affidabilità assoluta, per questo troviamo il sistema di posizionamento GPS Sunflower (progettato per offrire grande precisione anche in contesti difficili), ma anche l’introduzione della Potenza Virtuale (perfetta per il ciclismo, offre una stima accurata dei watt espressi sui pedali, senza accessori esterni), la stima della soglia FTP e la potenza della pedalata. Per gli amanti del golf, invece, le mappe vettoriali permettono di avere una visione dettagliata del percorso, oppure per il trail running si possono ottenere metriche avanzate di pendenza per la corretta pianificazione della corsa.

Huawei Watch GT6 è perfettamente compatibile con tutti gli smartphone iOS e Android, disponibile in due varianti (da 41 e 46 millimetri), offre tantissime funzionalità che lo rendono estremamente versatile: sistema TruSense con rilevamento multidimensionale per analisi dettagliate, metrica HRV e tutto ciò che ruota attorno allo stato fisico ed emotivo.

Prezzo

Il prodotto è già disponibile su Huawei Store, e presso i principali negozi di elettronica, con prezzi che partono da 249 euro. Coloro che sceglieranno di acquistarlo a questo link, potranno ricevere uno sconto esclusivo di 50 euro con il codice riservato ai lettori di TecnoAndroid: ATECNOGT650 (valido solo sullo Huawei store).