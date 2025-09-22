Serie Xiaomi 17, svelato il design e la data di lancio: è più vicina di quanto pensassimo

La scelta di chiamare la nuova gamma Xiaomi 17 ha incuriosito il pubblico. Lu Weibing, presidente dell’azienda, ha annunciato una diretta su Weibo per spiegare la decisione. Alcuni si chiedono perché sia stata saltata la numerazione 16. Ci sono ipotesi per il quale andare direttamente alla serie 17, evitando la numerazione 16, sia stato un cambio fatto per posizionare il nuovo flagship come un diretto concorrente dell’iPhone 17. La prossima serie top adotterà il successore dello Snapdragon 8 Elite, e questo farà la differenza in termini di prestazioni. Xiaomi punta ad essere tra i primi a utilizzare il nuovo processore, una mossa che cattura l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Recentemente, Lu Weibing ha condiviso su Weibo un’immagine della vista posteriore del nuovo Xiaomi 17. Lo schermo “Magic Black Screen” sarà integrato nella zona fotocamere, rendendo l’interfaccia più elegante e funzionale. La parte posteriore si mostra raffinata e curata nei dettagli, con un design che punta a stupire. Il nuovo display promette un’esperienza visiva intensa e interattiva. L’attenzione al dettaglio e alle funzionalità è evidente. Ciascun elemento sembra pensato per rendere l’uso quotidiano più semplice e sorprendente.

Tempistiche e varianti della nuova serie Xiaomi

Fonti vicine all’azienda indicano il 30 settembre come data possibile di lancio in Cina. La conferma ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ma gli appassionati iniziano già a pianificare. Come accaduto negli anni precedenti, l’arrivo in Europa e in altri mercati sarà successivo. La serie Xiaomi 17 comprenderà tre versioni: base, Pro e Pro Max. La gamma punta a soddisfare diverse esigenze, bilanciando potenza, funzionalità e design. L’attesa cresce: gli occhi del mercato sono puntati sullo Snapdragon di nuova generazione e su come Xiaomi saprà esaltare prestazioni e stile. Il countdown è iniziato e ogni dettaglio svelato aumenta l’eccitazione e le domande su cosa la nuova serie possa davvero offrire. Con l’imminente lancio della serie Xiaomi 17, l’azienda cinese si prepara, come detto, a competere direttamente con i nuovi modelli di Apple, offrendo innovazioni tecnologiche e design all’avanguardia. Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia di scoprire se queste novità saranno sufficienti a conquistare il mercato.