Samsung Galaxy S26, poche novità per le fotocamere

Cresce l’ aspettativa per la nuova serie Samsung Galaxy S26, attesa a inizio 2026, ma le ultime indiscrezioni non fanno ben sperare gli appassionati di fotografia mobile. A diffondere i dettagli è stato il leaker Ice Universe, solitamente affidabile quando si tratta di anticipazioni sul colosso sudcoreano. Secondo quanto riportato, però, le innovazioni sul comparto fotografico del dispositivo sarebbero limitate e, in alcuni casi, addirittura meno convincenti rispetto alla generazione attuale.

Galaxy S26 Ultra, piccoli ritocchi e un display misterioso

Il modello base, che dovrebbe chiamarsi Galaxy S26 Pro, monterebbe un nuovo sensore principale da 50MP, ma con dimensioni sostanzialmente identiche a quello della serie S25. In termini pratici, ciò significa che la qualità degli scatti rimarrà pressoché invariata. L’ultra-grandangolo passerà invece da 12 a 50 MP. Un salto che sembra importante sulla carta, ma che rischia di tradursi in un miglioramento minimo, visto che il sensore previsto appare economico e compatto. Ancora più deludente la telecamera, ferma a 10MP, tra le risoluzioni più basse tra i top di gamma.

Qualche novità più interessante potrebbe arrivare con il Galaxy S26 Ultra. La variante di punta manterrà l’attuale sensore ISOCELL HP2 da 200MP già visto su S25 Ultra, ma introdurrà un’apertura più ampia (f/1,4 invece di f/1,7), in grado di catturare più luce e migliorare le prestazioni in condizioni difficili. Anche in questo caso però non si tratta di una rivoluzione, quanto piuttosto di un affinamento tecnico.

Secondo le voci, Samsung starebbe lavorando anche su nuove tecnologie per il display, definite “sorprese” dal leaker, ma al momento non ci sono ancora dettagli concreti. Sul fronte del design, invece, il cambiamento principale resta l’introduzione della denominazione “Pro” per il modello base. Una mossa che sembra più di marketing che di sostanza. Insomma, nel complesso, le anticipazioni dipingono una generazione più conservativa, con poche novità per un settore, quello fotografico, in cui i concorrenti, da Apple a Xiaomi, stanno spingendo con aggiornamenti importanti. Sarà quindi da vedere se Samsung punterà su altri aspetti, come batteria, display o intelligenza artificiale, per convincere i consumatori a passare alla nuova generazione.