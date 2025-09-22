Google Nest: nuovi Cam e Doorbell svelati per errore

Google non è nuova agli auto-leak e questa volta ha riguardato i prodotti per la smart home. Nell’app Google Home sono comparsi riferimenti e immagini dei nuovi Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor e Nest Doorbell. La scoperta, segnalata da Android Authority, ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati.

Secondo quanto emerso, si tratta delle versioni cablate delle tre linee, tutte aggiornate con caratteristiche tecniche moderne. Le foto mostrano un design simile ai modelli precedenti, ma con novità sostanziali. Tra queste spicca il passaggio alla risoluzione 2K, che garantisce immagini più nitide e dettagliate rispetto al Full HD tradizionale.

I nuovi dispositivi saranno disponibili in diverse colorazioni, tra cui una variante del tutto inedita: il rosso “berry” per la videocamera da interno. Un’aggiunta che amplia le possibilità estetiche per chi integra i prodotti Nest negli ambienti domestici.

Gemini sostituisce Google Assistant

La vera svolta non riguarda però solo il design o la qualità video. Google ha deciso di abbandonare definitivamente Google Assistant su questi dispositivi, sostituendolo con Gemini for Home, il nuovo assistente AI presentato di recente. Questa scelta rientra nella strategia dell’azienda di integrare Gemini come cuore dell’ecosistema domestico intelligente, offrendo funzioni avanzate di controllo e automazione.

La presentazione ufficiale è fissata per il 1° ottobre 2025, data in cui Google mostrerà al pubblico i nuovi dispositivi Nest. L’evento servirà anche per chiarire i dettagli su funzioni, prezzi e disponibilità nei vari mercati.

Gli auto-leak di Google sono ormai frequenti, specialmente nella linea Pixel, ma questa volta hanno coinvolto uno dei segmenti in maggiore crescita: la smart home. Se da un lato l’errore potrebbe sembrare una svista, dall’altro non si può escludere che faccia parte di una strategia di marketing ben calcolata per generare hype attorno alla nuova gamma Nest.

