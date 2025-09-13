Google Foto introduce Veo 3: le immagini diventano video brevi

Google ha annunciato un importante aggiornamento per la sua app Foto, che ora sfrutta il modello Veo 3 per trasformare gli scatti statici in brevi filmati. La novità è stata presentata il 4 Settembre e rappresenta un passo avanti importante rispetto alla precedente versione basata su Veo2. L’obiettivo è offrire agli utenti risultati più realistici e creativi, ampliando le possibilità di utilizzo della piattaforma, già usata da milioni di persone in tutto il mondo.

Il funzionamento è semplice. Nella nuova scheda “Crea”, gli utenti possono selezionare una foto e scegliere tra due modalità, quale “movimento leggero” per un’animazione discreta, oppure “I’m feeling lucky”, che lascia al modello AI interpretare liberamente lo scatto. Ogni clip dura circa sei secondi e può essere salvata o condivisa con pochi tocchi. Google precisa che il numero di generazioni giornaliere sarà limitato, con soglie più alte riservate agli abbonati AI Pro e Ultra.

Google Foto, creatività oltre il photo-to-video

La sezione “Crea” non si ferma alla funzione video. Ospita anche Remix, che rielabora le immagini in stile anime, fumetto, schizzo o 3D, e Highlight, che combina clip basandosi su parole chiave come “viaggio” o “compleanno”, arricchendole con musica. Rimangono inoltre disponibili collage, animazioni e foto cinematografiche. In questo modo, Google Foto si afferma come un laboratorio creativo oltre che un archivio di immagini.

Un aspetto non trascurabile è il consumo energetico. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, creare un breve video con un modello AI può richiedere l’equivalente di due ricariche complete di un portatile. Questo spiega i limiti imposti e l’attenzione di Google a trovare un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità.

Veo 3 non è esclusivo dell’app. Il noto modello IA è già disponibile anche su Vertex AI, la piattaforma dell’azienda. Per ora la nuova funzione di Google Foto è accessibile solo negli Stati Uniti, ma il lancio internazionale sembra imminente. Quando sarà distribuita globalmente, potrebbe diventare una delle opzioni più popolari per chi cerca modi rapidi e originali di dare vita ai propri ricordi.