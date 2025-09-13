Ad
Google Foto introduce Veo 3: le immagini diventano video brevi

La nuova funzione trasforma le foto in clip animate, grazie al modello di generazione video più avanzato di Google

scritto da Ilenia Violante
Google

Google ha annunciato un importante aggiornamento per la sua app Foto, che ora sfrutta il modello Veo 3 per trasformare gli scatti statici in brevi filmati. La novità è stata presentata il 4 Settembre e rappresenta un passo avanti importante rispetto alla precedente versione basata su Veo2. L’obiettivo è offrire agli utenti risultati più realistici e creativi, ampliando le possibilità di utilizzo della piattaforma, già usata da milioni di persone in tutto il mondo.

Il funzionamento è semplice. Nella nuova scheda “Crea”, gli utenti possono selezionare una foto e scegliere tra due modalità, quale “movimento leggero” per un’animazione discreta, oppure “I’m feeling lucky”, che lascia al modello AI interpretare liberamente lo scatto. Ogni clip dura circa sei secondi e può essere salvata o condivisa con pochi tocchi. Google precisa che il numero di generazioni giornaliere sarà limitato, con soglie più alte riservate agli abbonati AI Pro e Ultra.

Google Foto, creatività oltre il photo-to-video

La sezione “Crea” non si ferma alla funzione video. Ospita anche Remix, che rielabora le immagini in stile anime, fumetto, schizzo o 3D, e Highlight, che combina clip basandosi su parole chiave come “viaggio” o “compleanno”, arricchendole con musica. Rimangono inoltre disponibili collage, animazioni e foto cinematografiche. In questo modo, Google Foto si afferma come un laboratorio creativo oltre che un archivio di immagini.

Un aspetto non trascurabile è il consumo energetico. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, creare un breve video con un modello AI può richiedere l’equivalente di due ricariche complete di un portatile. Questo spiega i limiti imposti e l’attenzione di Google a trovare un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità.

Veo 3 non è esclusivo dell’app. Il noto modello IA è già disponibile anche su Vertex AI, la piattaforma dell’azienda. Per ora la nuova funzione di Google Foto è accessibile solo negli Stati Uniti, ma il lancio internazionale sembra imminente. Quando sarà distribuita globalmente, potrebbe diventare una delle opzioni più popolari per chi cerca modi rapidi e originali di dare vita ai propri ricordi.

