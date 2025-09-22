Google Maps: cambiamenti in arrivo con Material 3 Expressive

L’evoluzione delle applicazioni digitali non passa soltanto dalle nuove funzioni, ma anche da dettagli di design. L’estetica, infatti, è diventata parte integrante della qualità dell’esperienza: la disposizione dei pulsanti, la coerenza dei colori, la chiarezza dei contenuti sono elementi che determinano rapidità e comfort d’uso. Non sorprende quindi che Google stia investendo risorse nel perfezionamento della propria identità visiva. A tal proposito, gli sviluppatori dell’azienda hanno avviato un processo di revisione che interessa molte app del colosso di Mountain View. Il linguaggio adottato è quello del Material 3 Expressive, nuova tappa di un percorso già avviato con le precedenti versioni del Material Design. Si tratta di uno stile pensato per uniformare la presentazione delle informazioni e rendere più riconoscibili le applicazioni del gruppo. In questo quadro, anche Google Maps è oggetto di interventi mirati.

Google Maps: cosa sta per cambiare?

Il servizio di navigazione viene aggiornato in diversi aspetti visivi. Uno dei più evidenti riguarda il carosello dei comandi rapidi. Quest’ultimo ora occupa una posizione fissa nella parte inferiore dello schermo. Tale scelta punta a semplificare l’interazione con lo smartphone, soprattutto quando lo si utilizza con una sola mano. Anche la presentazione delle schede informative viene rivista. Panoramica, Recensioni, Foto, Aggiornamenti e Informazioni si collocano adesso sopra le anteprime fotografiche. È un riassetto che punta a migliorare la leggibilità e a fornire un accesso più immediato ai contenuti principali.

Le modifiche proseguono nelle sezioni descrittive, dove elementi come indirizzo, sito web e numero di telefono sono ora inseriti in contenitori coerenti con Material 3 Expressive. Tali novità sono state individuate nella versione 25.37.xxx beta di Google Maps. I cambiamenti presentati dimostrano come la strategia di Google punti a consolidare un linguaggio visivo unitario. Il cui scopo è rafforzare l’identità del brand e, allo stesso tempo, offrire agli utenti un’esperienza sempre più lineare. Il tutto indipendentemente dall’applicazione che si sceglie di utilizzare.