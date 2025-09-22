Gli Strumenti di scrittura di Gboard arrivano anche su Pixel 8 Pro

Gboard

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri servizi, e la tastiera Gboard ne è uno degli esempi più concreti. Dopo aver debuttato sui Pixel 10 e successivamente su Pixel 9, gli Strumenti di scrittura di Gboard arrivano a sorpresa anche su Pixel 8 Pro, grazie all’ultima versione Beta (v15.9.1) della tastiera.

Cosa sono gli Strumenti di scrittura di Gboard

Gli Strumenti di scrittura permettono di correggere, riformulare e riscrivere testi direttamente dal dispositivo, sfruttando l’IA on-device senza la necessità di connessione costante al cloud. L’utente può selezionare un passaggio e chiedere a Gboard di proporne una versione più chiara, sintetica o con un tono diverso. I tempi di elaborazione sono rapidi e l’intero processo avviene localmente, con un impatto positivo anche sulla privacy.

Compatibilità più ampia del previsto

Inizialmente, Google aveva indicato come requisito minimo la presenza di Gemini Nano V2, ma la nota è stata rimossa dalla pagina di supporto. Ciò suggerisce un’estensione della compatibilità anche a chip meno recenti, rendendo la funzione più accessibile. Oggi gli Strumenti di scrittura sono ufficialmente disponibili su:

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

L’arrivo sul Pixel 8 Pro, non ancora presente nell’elenco ufficiale, conferma che Google stia ampliando la distribuzione in maniera graduale e silenziosa.

Rollout graduale

Non esiste ancora una data certa per il rilascio stabile su tutta la serie Pixel 8, ma la presenza nella versione Beta di Gboard lascia intendere che il rollout definitivo sia imminente. Come sempre, Google potrebbe distribuire la funzione in più fasi, con tempistiche diverse a seconda del Paese e del canale di aggiornamento. Chi possiede un Pixel 8 Pro e partecipa al programma Beta può già provare in anteprima questa novità, che potrebbe comparire senza alcuna notifica dedicata. Voi ne possedete già uno? Fateci sapere se lo avete e se lo aggiornerete.