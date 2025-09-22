Galaxy S26 Ultra, le foto delle custodie mostrano un design familiare

Il prossimo Galaxy S26 Ultra è già protagonista di fughe di notizie e anticipazioni. A diffondere le prime immagini è stato Ice Universe, insider noto per la precisione delle sue informazioni. I render non provengono da Samsung, ma da aziende che realizzano custodie. Queste realtà ricevono con largo anticipo i file CAD dei dispositivi, indispensabili per produrre accessori in tempo per il lancio.

Galaxy S26 Ultra, fotocamere quasi identiche e ricarica ferma a 45 watt

Le immagini mostrano un design che ricorda molto da vicino quello del Galaxy S25 Ultra. Alcuni dettagli, però, lasciano intuire alcune modifiche. In particolare, gli angoli del telefono appaiono più smussati, scelta che potrebbe rendere il dispositivo leggermente più ergonomico. La parte posteriore ospita ancora una volta il gruppo fotocamere disposto verticalmente, con sensori e flash posizionati nello stesso modo. L’unico elemento che colpisce riguarda lo spessore del modulo fotografico. Secondo i rumor infatti, passerà dai 2,4mm attuali a circa 4,5mm. Un aumento che renderebbe i sensori ancora più sporgenti.

Chi sperava in novità sostanziali per il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra potrebbe però restare deluso. Le indiscrezioni parlano purtroppo di un aggiornamento minimo, con le stesse ottiche già viste sul modello attuale. Un approccio che rischia di non soddisfare gli utenti più esigenti, in un mercato dove la concorrenza introduce miglioramenti sempre più evidenti anno dopo anno.

Anche sul fronte della batteria non ci saranno sorprese. L’Ultra manterrà la ricarica rapida da 45watt, valore identico a quello del Galaxy S25 Ultra. Un limite che, se confrontato con i 100 o 120watt offerti da altri brand, sembra sottolineare la volontà di Samsung di privilegiare affidabilità e durata nel tempo rispetto a soluzioni più estreme. Il debutto ufficiale della gamma Galaxy S26 è previsto per i primi mesi del 2026. In quell’occasione si vedrà se l’azienda deciderà di puntare su software, intelligenza artificiale e servizi per differenziare l’esperienza utente.