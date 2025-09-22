Foto su Android: arrivano barra di ricerca e “Raccolte”

Con l’arrivo dell’aggiornamento di sistema Google Play datato 1 agosto 2025, gli utenti Android iniziano a sperimentare una nuova esperienza nella gestione dei contenuti multimediali. Dopo mesi di test sulle versioni in anteprima, l’azienda di Mountain View ha reso disponibile sul canale stabile una serie di miglioramenti pensati per rendere più immediata e ordinata la ricerca di foto e video. Il centro di tale evoluzione è rappresentato dal rinnovato selettore multimediale, che ora offre una barra di ricerca integrata direttamente nella parte superiore del foglio di condivisione. Ciò consente di trovare rapidamente il contenuto desiderato, riducendo i tempi di selezione soprattutto nei dispositivi con grandi archivi di immagini. A completare il quadro, la nuova sezione Raccolte introduce una suddivisione chiara tra i file salvati sul dispositivo e quelli provenienti dalle diverse applicazioni installate. Le schede “Da questo dispositivo” e “Dalle tue app” rispondono alla necessità di distinguere meglio le origini dei contenuti, evitando confusione e ridondanze.

Sezione Foto su Android aggiornata: ecco i dettagli

E non è tutto. Alcune funzioni sono già in fase di test con la Beta di Android 16 QPR2, attesa a dicembre 2025. Tra cui troviamo la possibilità di modificare la visualizzazione delle griglie tramite il gesto di pinch to zoom, arrivando fino a cinque miniature per riga. A ciò si aggiunge l’introduzione di un nuovo metodo di selezione multipla con un semplice trascinamento del dito sullo schermo. Tali funzionalità, per ora sperimentali, dovrebbero raggiungere la versione stabile nei prossimi mesi.

Il lavoro di aggiornamento per la sezione foto non rappresenta soltanto un affinamento estetico. Tali interventi si inseriscono in un progetto più ampio che mira a rafforzare la coerenza dell’esperienza Android. Ciò soprattutto in contesti dove la condivisione rapida di immagini e video è diventata centrale. I cambiamenti in arrivo per Android promettono strumenti ancora più dinamici, segno di una piattaforma che continua ad adattarsi ai ritmi e alle esigenze della moderna comunicazione digitale.