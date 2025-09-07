Google Play Store

Il Google Play Store si prepara a introdurre una funzione pensata per rendere più semplice la gestione delle applicazioni. Un nuovo pulsante “Disinstalla”, visibile direttamente nella pagina di dettaglio di ogni app, permetterà di rimuovere rapidamente software non solo dal dispositivo in uso, ma anche da quelli collegati allo stesso account Google.

Una criticità storica

Il Play Store rappresenta da anni il centro dell’esperienza Android: da qui si scaricano app, si gestiscono aggiornamenti e si controllano più dispositivi, dagli smartphone ai tablet fino agli smartwatch. Tuttavia, la disinstallazione remota è rimasta finora un punto debole.

Attualmente, per rimuovere un’app da un dispositivo diverso da quello in uso, è necessario passare da un percorso macchinoso: aprire il Play Store, entrare nella sezione “Gestisci app e dispositivi”, scegliere il device corretto, consultare l’elenco delle applicazioni installate e infine confermare la rimozione. Una procedura che richiede diversi passaggi e che risulta poco pratica per chi ha più dispositivi connessi allo stesso account.

La novità introdotta da Google

Con la versione 47.7.19-31 del Play Store, il team di sviluppo ha iniziato a testare un sistema più diretto. La pagina di dettaglio di ogni app mostrerà un pulsante “Disinstalla” che consente di rimuovere il software da remoto con un solo tap.

Questa soluzione non sostituirà la sezione di gestione attuale, utile quando si vogliono eliminare più applicazioni in blocco. Rappresenterà invece una scorciatoia immediata per gli interventi mirati su una singola app. L’obiettivo è ridurre i tempi e semplificare la vita agli utenti che gestiscono più device nello stesso ecosistema.

Un aiuto per chi usa più dispositivi

La novità risponde a una necessità pratica. Molti utenti utilizzano più di un dispositivo Android contemporaneamente: uno smartphone principale, uno secondario, un tablet e talvolta uno smartwatch. In questo contesto, avere un pulsante rapido per la disinstallazione può fare la differenza.

L’intervento si inserisce in un percorso già tracciato da Google, che negli ultimi anni ha introdotto strumenti per rendere più intuitiva l’installazione remota. Il nuovo pulsante colma quindi una lacuna, offrendo coerenza tra i due processi principali di gestione delle app.