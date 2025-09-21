Prime recensioni su AirPods Pro 3: ANC più forte, audio più ricco, novità salute

AirPods Pro 3

Attacco deciso per la terza generazione: le prime recensioni premiano AirPods Pro 3 per cancellazione del rumore e qualità sonora, con un pacchetto di funzioni che spinge gli auricolari oltre il semplice ascolto. I giudizi convergono su un upgrade sostanziale rispetto ai Pro 2, pur con alcune riserve su timbro e autonomia totale con custodia.

Recensioni AirPods Pro 3: cosa dicono i test internazionali

Apple non stravolge le forme ma rivede geometrie e gommini. Le prove parlano di una vestibilità più stabile grazie al nuovo angolo di inserimento e a cinque misure di eartips, inclusa XXS. I gommini ibridi, silicone con schiuma interna, migliorano tenuta e isolamento. Alcuni tester segnalano una sensazione più rigida: in diversi casi conviene scalare una taglia per trovare il fit ideale. La certificazione IP57 ora copre sia auricolari sia custodia.

La nuova architettura acustica e driver da 10,7 mm spingono verso bassi più profondi e una scena più ampia. Le voci risultano più definite, con maggiore separazione degli strumenti. L’ANC compie il salto più visibile: in volo, il rumore di cabina scende a un ronzio minimo; in città attenua con decisione traffico e colpi ripetuti. Alcuni recensori, più analitici, notano un timbro meno naturale rispetto ai Pro 2, con sub-bass più presenti e un piccolo picco intorno a 2,5 kHz: preferenze che restano soggettive, ma il quadro tecnico appare in crescita netta.

Funzioni “smart” e salute

Debutta il sensore di frequenza cardiaca a LED IR, integrato in oltre 50 tipi di allenamento dentro Apple Fitness. Il dato si combina con Apple Watch quando presente e consente rilevazioni anche senza orologio. La Trasparenza suona più naturale, specie sulle voci vicine; migliora anche la qualità microfonica in chiamata e come microfono da appunti. Arriva la Live Translation: nelle prove extra UE risulta fluida per frasi comuni, con ritardi percepibili nei dialoghi rapidi e copertura linguistica ancora limitata al debutto.

Autonomia e custodia

La riproduzione raggiunge 8 ore con ANC attivo, con diversi riscontri coerenti su tratte aeree di 5 ore senza ansia da ricarica. Scende invece l’autonomia complessiva con custodia a circa 24 ore. La custodia elimina il tasto posteriore a favore di un doppio tap frontale per l’abbinamento manuale, adotta il chip UWB di seconda generazione (U2) per una ricerca di precisione più ampia e condivide la IP57. Resta il MagSafe/Qi2, in linea con l’ecosistema iPhone.

Limitazioni in Europa

La Traduzione dal vivo non sarà attiva all’esordio per account UE e uso nel territorio europeo. Apple collega la scelta al quadro regolatorio, con particolare attenzione ai vincoli del Digital Markets Act. La funzione resterà disponibile al lancio fuori dall’Unione su AirPods Pro 3 (e su modelli compatibili) con iOS 26. In attesa di chiarimenti su tempi e modalità di abilitazione locale, gli altri miglioramenti risultano integralmente fruibili.

Il filo rosso delle recensioni è chiaro: upgrade riuscito. Fit più saldo, ANC più potente, audio più ricco, trasparenza credibile e sensoristica che porta valore reale per chi allena senza Apple Watch. Le perplessità riguardano un timbro talvolta “lucidato”, la durata totale ridotta con custodia e una traduzione ancora acerba e non disponibile in UE al day-one. Per chi arriva dai Pro 1 o ha batterie esauste sui Pro 2, il salto è consistente. Per chi cura solo la firma sonora, alcuni preferiranno l’equilibrio dei Pro 2; per comfort, ANC e funzioni, i Pro 3 si candidano al vertice della categoria.