Monitor da gaming MSI in SCONTO FOLLE Amazon: offerta mai vista prima

Amazon abbassa nuovamente il prezzo di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come il monitor da gaming di MSI, che oggi viene addirittura a costare meno di 100 euro, raggiungendo una cifra estremamente bassa e piacevolmente accessibile da parte di tantissimi utenti in tutta Italia.
Il modello che oggi può essere vostro a prezzo basso è MSI MAG 256F, si tratta di un monitor da gaming che offre una diagonale da 24,5 pollici, con risoluzione in FullHD, appoggiandosi comunque a tecnologia IPS RAPID che permette di raggiungere un refresh rate a 180Hz, così da godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo, oltre a un tempo di risposta addirittura di 1 millisecondo.
I colori sono fedelmente riprodotti, potendo coprire il 127% della gamma dinamica sRGB, così da accontentare anche gli utenti più esigenti, senza perdite di dettaglio o qualità generali, soprattutto per quanto riguarda la nitidezza e la qualità generale delle immagini riprodotte. Il design senza cornice facilita l’utilizzo quotidiano, oltretutto gli conferisce un’aura decisamente più appetibile alla vista, in confronto ai tanti altri modelli che troviamo attualmente in commercio.
Monitor da gaming MSI in promozione su Amazon
Rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole per tutti gli utenti che oggi scelgono di acquistare il monitor da gaming di MSI. La spesa non sarà più di 149,99 euro, come previsto originariamente di listino, ma si appoggerà ad un valore finale che corrisponde a soli 89 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.
L’unica colorazione disponibile è quella linkata (nero), con spedizione a domicilio entro pochi giorni gestita da Amazon, la solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.