Windows: arriva la ricerca universale firmata Google, come funziona

Google ha deciso di portare anche su Windows una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui si interagisce con il PC: la nuova app sperimentale Google App for Windows, che consente di cercare non solo sul web ma anche all’interno del computer e dei servizi cloud. Questa soluzione introduce per la prima volta una ricerca davvero unificata e rapida, che somiglia molto a quella già presente sui Chromebook.

Come funziona la nuova Google App for Windows

L’app è pensata per essere veloce e immediata: basta premere la combinazione di tasti Alt + barra spaziatrice per far comparire il box di ricerca. Da lì, l’utente può digitare qualsiasi parola chiave e ottenere in tempo reale suggerimenti e risultati provenienti dal web, da Google Drive, dai file salvati sul PC e persino dalle app installate. Il tutto senza cambiare finestra o aprire più programmi.

Tra le funzioni integrate c’è anche Google Lens, che consente di effettuare ricerche visuali direttamente da un’immagine, e la possibilità di attivare una modalità basata su Gemini, per ottenere risposte più articolate e in linguaggio naturale. I primi feedback parlano di un’esperienza fluida e affidabile, con un’autocompletamento istantaneo molto simile a quello del motore di ricerca tradizionale.

Disponibilità e limiti attuali

La novità non è ancora disponibile per tutti: per provarla occorre far parte del programma Google Labs e avere un account abilitato. Inoltre, al momento, l’app funziona esclusivamente per utenti residenti negli Stati Uniti. Chi riesce a scaricarla può comunque installarla e testarla liberamente, ma per la distribuzione globale servirà attendere.

È interessante notare come questa soluzione sembri surclassare la ricerca nativa di Windows, che da anni viene criticata per essere poco efficace e legata in modo troppo rigido a Bing. Google, invece, punta a offrire un’esperienza più completa e neutra, in grado di restituire risultati precisi e immediati, migliorando davvero la produttività.

Perché è un passo importante

Con questo esperimento, Google potrebbe costringere Microsoft a migliorare la propria offerta, che per molto tempo è stata vista come lenta e poco utile. Se l’app verrà rilasciata su larga scala, gli utenti Windows avranno finalmente a disposizione uno strumento di ricerca degno di questo nome, che semplifica l’accesso a file, applicazioni e contenuti online in un unico flusso.