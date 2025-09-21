Apple Watch, come funzionano le notifiche di ipertensione

Gli utenti hanno avuto modo di apprezzare l’arrivo del nuovo sistema operativo watchOS 26, con cui gli Apple Watch dalla Serie 9 in poi e i modelli Ultra 2+ hanno introdotto una novità importante: le notifiche per ipertensione. Si tratta di un sistema pensato per avvisare chi indossa l’orologio nel caso vengano rilevati segnali di pressione sanguigna elevata in modo persistente. Non è stato necessario inserire nuovi sensori hardware: Apple ha puntato su un algoritmo avanzato che utilizza i dati già acquisiti dal sensore cardiaco per individuare i possibili indicatori di ipertensione.

L’attivazione richiede un periodo di osservazione di circa 30 giorni, durante i quali il dispositivo raccoglie le informazioni necessarie. Solo al termine di questa fase, se i valori mostrano costantemente parametri fuori norma, viene inviata una notifica che invita l’utente a iniziare un monitoraggio più approfondito.

Come funziona il monitoraggio

Una volta ricevuto l’avviso, Apple Watch invita a creare un registro di misurazioni della pressione sanguigna. Per questo passaggio serve un misuratore esterno certificato: i dati vanno registrati tramite l’app Salute per un minimo di sette giorni, mattina e sera. L’app fornisce promemoria automatici due volte al giorno e permette di annotare i valori sistolici e diastolici, insieme alla data e all’ora.

Il monitoraggio può proseguire fino a quattro settimane, risultando utile per chi deve consegnare un diario clinico al proprio medico. Apple precisa che la funzione è rivolta a persone sopra i 22 anni, non in gravidanza e senza una diagnosi pregressa di ipertensione. In caso contrario, l’attivazione non è raccomandata.

Strumento di prevenzione, non di diagnosi

Apple chiarisce che questa funzione non sostituisce la valutazione medica né fornisce una diagnosi. Il principale obiettivo è quello di dare una mano agli utenti nell’identificare quanto prima possibile i rischi di una situazione medica di questo genere, in modo da poter contattare quanto prima uno specialista. Al momento solo gli Stati Uniti hanno ricevuto conferma, mentre per quanto riguarda l’Europa servirà aspettare ancora un po’.