WhatsApp: menzionare tutti in un gruppo sta per diventare realtà

Come noi tutti sappiamo il team di sviluppo dietro WhatsApp non va mai in vacanza, l’applicazione gode infatti di una campagna di aggiornamenti costanti che puntano a rendere la piattaforma in grado di offrire un’esperienza d’uso fluida e priva di problematiche, tutto ciò ha permesso a WhatsApp di diventare il colosso che è oggi e che non dà segni di arresto.

Proprio per questo oggi vi portiamo un interessante novità che potrebbe esordire in futuro all’interno di WhatsApp e riguarda i gruppi, noi tutti sappiamo infatti che quando si invia un messaggio all’interno di un gruppo è possibile menzionare uno o più utenti separatamente in modo da assicurarci che quest’ultimo si accorga dell’arrivo di un messaggio dedicato appositamente a lui, fino a questo momento la funzionalità consentiva esplicitamente di menzionare un utente alla volta, ma a quanto pare qualcosa sta per cambiare.

Menzionare tutti

I ragazzi di WhatsApp Beta Info analizzando il codice sorgente dell’ultima beta disponibile per iOS si sono accorti che WhatsApp sta lavorando all’introduzione della possibilità di menzionare tutti i partecipanti di un gruppo in un colpo solo, la funzionalità ancora non è attivata però se all’interno di una chat si digita la classica @ per menzionare qualcuno, apparirà anche la voce che recita everyone, la quale come potete intuire da soli, consentirà di menzionare tutti i partecipanti del gruppo in un unico colpo.

Ovviamente l’utilità di questa caratteristica risiede nel fatto che menzionare i partecipanti di un gruppo consente eventualmente di bypassare l’archiviazione o comunque il silenziamento del gruppo che non permette di far arrivare una notifica, in caso di dimensione infatti la notifica arriva ugualmente e permette di garantirsi la visualizzazione di un messaggio importante, al momento non ci sono informazioni che lascino pensare che questa sarà una funzionalità esclusivamente riservata agli amministratori, probabilmente sarà disponibile per tutti i partecipanti.