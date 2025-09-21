Samsung Galaxy S25 FE è già SCONTATO su Amazon: prezzo giù di 170 euro

Un risparmio fuori da ogni logica su Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 FE, il medio di gamma con prestazioni e scheda tecnica da top viene proposto in questi giorni con un risparmio importante rispetto al listino iniziale, rappresentando la soluzione migliore del momento per accedere a un prodotto che ha davvero tanto da dire.

La sua scheda tecnica convince a partire dal processore, un buonissimo Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, passando anche per GPU Xclipse 940, che si affida a 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna variabile (fino a 512GB, non espandibile). Il display è da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, si appoggia a una densità complessiva di 385 ppi, è un Dynamic AMOLED 2X e offre in cambio un refresh rate fino a 120Hz con protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Ottimo è anche il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti, tra cui un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 8 megapixel (3x).

Samsung Galaxy S25 FE: l’offerta è davvero ottima su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 FE è disponibile su con uno dei prezzi più bassi di sempre, la perfetta occasione finalmente per acquistarlo risparmiando molto più di quanto si sarebbe mai immaginato. La spesa iniziale di 899 euro è un lontano ricordo, prima si approfitta dello sconto automatico Amazon che abbassa il livello del prodotto a soli 769 euro, per poi aggiungere un ulteriore sconto automatico di 100 euro, per arrivare in questo modo a un investimento finale di 669 euro. Se lo volete acquistare, sempre con garanzia di 24 mesi e con spedizione rapida a domicilio, premete qui.