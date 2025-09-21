Unieuro: climatizzatori top con un REGALO sorprendente

Quando scopri che da Unieuro ti basta scegliere un climatizzatore per ricevere in regalo anche un aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline, capisci che è il momento giusto di fare compere. Fino al 2 ottobre hai l’occasione di unire due desideri con un solo acquisto: comfort e praticità. Niente liste infinite di marche e modelli da confrontare senza senso, perché da Unieuro trovi già la selezione pronta e al prezzo giusto. E diciamolo: un regalo così non lo lasci lì a prendere polvere. Questo sì che è un colpo doppio! Dai come si fa a non approfittarne no? Una promo così la hanno in pochi, anzi non la ha nessuno! Unieuro è come sempre il top nel dare ai suoi clienti non solo i device migliori ma anche gli sconti più eccezionali!

Offerte Unieuro eccezionali e “rinfrescanti”

Ti tentano i grandi nomi? Da Unieuro c’è il Daikin Dualsplit 9000+12000BTu a 1499 euro e il Samsung Dualsplit 9000+12000BTu Wind Free Comfort Next a 1699 euro. Se invece vuoi restare più basso con il budget, hai l’Electroline MDCE093AB4 + MDCE093AX Climatizzatore split system Bianco a 449,90 euro oppure l’Electroline MDCE123AB4 + MDCE123AX Climatizzatore split system Bianco a 499,90 euro.

Sempre da Unieuro, puoi puntare sull’Electroline Dualsplit a 699,90 euro, sul pratico Daikin Monosplit a 599,90 euro, o sul tecnologico Daikin Monosplit 9000BTu ATXF25E + ARXF25E condizionatore fisso + scheda WIFI a 699,90 euro. Non dimenticare il Bosch CL6001I-SET 35 WE Climatizzatore split system Bianco a 699,90 euro, né il fedele Daikin Monosplit 9000BTu a 749,90 euro. Insomma, ogni volta che scegli da Unieuro ti ritrovi con un’offerta che unisce risparmio e sorpresa. E tu cosa aspetti, il caldo dell’estate prossima? E poi puoi metterli sempre in modalità calda per l’inverno!