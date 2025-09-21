Euronics: scopri subito gli SCONTI TECH che vuoi

A volte hai bisogno di una spinta per fare shopping, e quella spinta te la dà Euronics. Qui non parliamo del solito sconto che ti lascia indifferente, ma di offerte capaci di farti venire voglia di aprire il portafogli senza pensarci troppo. Entrare in questo mondo di promozioni è un po’ come scoprire che il tuo film preferito è di nuovo al cinema: non te lo aspettavi, ma ti viene subito voglia di prenderne parte. La forza di Euronics sta proprio qui, nel proporti articoli utili e desiderati a prezzi che non ti fanno rimandare la scelta. E così, mentre pensavi di uscire solo con un caricabatterie, ti ritrovi con un televisore nuovo o con un robot che ti lava il pavimento. Perché alla fine, se la convenienza chiama, rispondere è quasi un dovere.

Offerte Euronics tutte da scoprire e tutte da acquistare

Tra gli scaffali e le pagine online di Euronics ti aspetta il MacBook Air 13’’ M4 color mezzanotte a soli 899 euro, mentre con 299 euro porti a casa la lavatrice Candy CSO 496TWM6/1-S 9Kg. Se ti serve una mano con le pulizie, trovi la Dyson V15 Detect Absolute a 549 euro e l’aspirapolvere robot Ezviz RS2 a 449 euro. Il relax è assicurato con la Hisense Smart TV Q-LED UHD 4K 55”, proposta da Euronics a 349 euro, oppure puoi scegliere il divertimento con la Nintendo Switch OLED bianca a 299 euro. Non mancano gli smartphone: da Euronics ci sono il Samsung Galaxy A26 5G da 128GB a 199 euro e il Motorola Moto G35 5G a 119 euro. Vuoi un tablet leggero e versatile? La Lenovo Tab M11 TB330FU è tua a 159 euro. E se cerchi freschezza, chiudi in bellezza con il frigorifero Candy CDG1S514ES da 211 litri a 219 euro, sempre da Euronics.