Stellantis: le batteria usate trasformate in soluzioni mediche

Stellantis tramite la propria divisione SUSTAINera sta portando avanti un progetto di economia circolare che punta a restituire un utilizzo valido alle batterie delle auto elettriche esauste e poi rigenerate tramite la tecnologia Second Life di Stellantis, progetto dal quale nasce Avathor ONE, un veicolo che punta a restituire libertà di movimento alla popolazione che soffre magari di un qualche tipo di impedimento, ovviamente il centro del progetto sono per l’appunto le batterie che sono disponibili in due varianti, una da 1,4 kWh mentre l’altra da 2,8 kWh, entrambe dotate di precisi sistemi di gestione e che all’interno della vettura incarnano responsabilità sociale, ingegneria e tecnologia che si fondono assieme.

La vettura per muoversi

Il dispositivo in questione integra la collaborazione tra diverse realtà, SUSTAINera si occupa di fornire le batterie mentre INTENT si assume la responsabilità della loro rigenerazione, dopodichè interviene Avathor, start up locale, che tempo si occupa di servizi di integrazione e mobilità per persone con disabilità, con tutto che confluisce in Italdesign che ha tradotto in realtà il concept WheeM-i, presentato nel 2019.

Non è la prima volta che assistiamo a un progetto di questo genere dal momento che già in passato le realtà che abbiamo citato hanno lavorato per restituire un destino funzionale alle batterie esauste, un progetto simile infatti è stato avviato e portato a termine all’aeroporto di Fiumicino con la collaborazione di Enel, ciò ha permesso di utilizzare numerosi accumulatori rigenerati per permettere di recuperare e immagazzinare energia in modo da ridurre le emissioni di CO2 addirittura di 16.000 t in dieci anni, un traguardo decisamente importante che mostra come tali prodotti non siano necessariamente destinati alla rottamazione.

Si tratta dunque di un settore in forte crescita sospinto anche da Stellantis, non si tratta ovviamente dell’unica realtà coinvolta dal momento che anche ad oriente si lavora per cercare di non dismettere troppo rapidamente questa tipologia di prodotti.