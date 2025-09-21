Su iPhone domina Google: Gemini è l’app più scaricata

Negli Stati Uniti e in Italia la classifica delle app più scaricate su iPhone vede un nuovo leader. Non è Apple a guidare la graduatoria, ma Google con Gemini, la sua intelligenza artificiale lanciata su iOS lo scorso novembre. Dopo mesi di crescita costante, nelle ultime settimane i download hanno conosciuto un’impennata sorprendente. A far decollare l’app è stato Nano Banana, l’editor di immagini gratuito introdotto a fine agosto. In pochi giorni infatti, oltre 10 milioni di utenti hanno sperimentato la nuova funzione, rendendo Gemini il fenomeno del momento.

Il confronto con i rivali parla chiaro. Negli Stati Uniti ChatGPT si ferma al secondo posto, mentre in Italia scende addirittura al quarto, superata non solo da Gemini ma anche dall’app di Poste Italiane e da ReelShort. Il distacco, almeno nel nostro mercato, appare netto e segna un cambio di passo importante nella competizione tra Google e OpenAI.

iPhone e Google: il segreto del successo di Gemini

Nano Banana rappresenta una delle innovazioni più apprezzate dagli utenti iPhone. A differenza di altre soluzioni di editing, questa funzione consente di generare soggetti coerenti e consistenti, anche senza grande esperienza con i prompt. L’interfaccia è semplice e l’uso immediato, qualità che hanno reso l’app accessibile a un pubblico molto ampio. A fare la differenza è anche la generosità del modello gratuito. Sono infatti disponibili 100 modifiche al giorno senza costi, che diventano 1.000 con l’abbonamento.

Secondo gli osservatori, tale strategia ha permesso a Google di distinguersi in un mercato affollato, dove le alternative non mancano. Gemini ha saputo posizionarsi non solo come strumento di intelligenza artificiale, ma come applicazione creativa per tutti, capace di trasformare rapidamente le immagini e stimolare la fantasia. Una caratteristica che su iPhone, ecosistema tradizionalmente legato all’innovazione, trova terreno fertile.

Il successo di Gemini segna dunque un momento chiave per Google, che consolida la propria presenza su iOS con un’app in grado di sfidare apertamente anche le proposte concorrenti. Se la tendenza dovesse proseguire, la leadership di Mountain View su App Store potrebbe trasformarsi in un segnale importante per l’intero settore delle applicazioni di intelligenza artificiale.