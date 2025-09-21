Samsung Health: ecco il chatbot IA che aiuterà a rimanere in forma

I sempre ben informati colleghi di Android Authority hanno riportato le prime voci in merito Samsung Health Assistant, nello specifico un chatbot IA che verrà inserito all’interno dell’omonima piattaforma dedicata alla salute presente negli smartphone Samsung annunciandone l’arrivo, nel dettaglio si tratta di un vero e proprio agente basato sull’intelligenza artificiale che aiuterà l’utente a mantenersi in forma, questa feature ovviamente non è ancora presente, ma è stata intercettata proprio analizzando il codice sorgente dell’ultima beta dell’applicazione, è molto probabile che almeno negli Stati Uniti quest’ultimo possa esordire già per la fine dell’anno.

Alcune anticipazioni

Grazie all’analisi in profondità dell’eseguibile di Samsung Health sono emersi alcuni dettagli in merito all’assistente virtuale che sarà letteralmente pensato e specializzato per aiutare a mantenersi in forma, l’assistente sarà accessibile direttamente dalla home page di Samsung Health e avrà un’interfaccia tipica di un assistente IA, anche nelle impostazioni della piattaforma sarà presente una voce specifica dedicata a quest’ultimo.

Alla prima esecuzione la piattaforma poi mostrerà brevemente all’utente cosa può e soprattutto cosa non può fare l’assistente, con un occhio di riguardo al fatto che quest’ultimo non può trattare eventuali patologie, fornire diagnosi e soprattutto sostituirsi a professionisti del settore, normale amministrazione quando si parla di intelligenza artificiale.

Ovviamente l’assistente oltre a non poter fare delle cose ne può fare molte altre, nello specifico può dare suggerimenti decisamente semplici come il numero di passi da fare durante l’arco della giornata ma anche fornire suggerimenti decisamente più complessi e personalizzati, basandosi sui dati biometrici raccolti dall’utente per suggerire ad esempio alcune personalizzazioni o cambiamenti alla propria scheda di allenamento.

L’unica vera incognita che rimane è legata a quando arriverà tutto ciò anche qui in Europa, sappiamo bene infatti che far esordire determinate funzionalità nel vecchio continente è un po’ più complesso rispetto che altrove, la privacy rappresenta infatti un elemento decisamente ostico poiché rientrare all’interno di tutti i regolamenti stabiliti dall’Unione Europea è davvero difficile per ogni società, perfino Apple si trova spesso in difficoltà con questi parametri.