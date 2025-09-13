Netflix: ecco come condividere le “clip” delle proprie scene preferite

Gli utenti Netflix stanno per ottenere un vantaggio importante per la condivisione delle loro esperienze. La piattaforma, infatti, ha introdotto una funzione che rivoluziona il modo di interagire con film e serie. Si tratta della possibilità di creare clip personalizzate direttamente dall’app. Non è un semplice segnalibro o un punto da ricordare, ma di frammenti video che possono essere scelti, salvati e condivisi sulle piattaforme social. La novità è già operativa anche in Italia, pronta per essere provata.

Netflix: ecco come funzionano le nuove clip sulla piattaforma

Il procedimento è semplice e immediato. Bisogna cercare sotto la barra del player. Qui, mentre si sta visionando un contenuto compare il tasto “Ritaglia”. Selezionando i punti di inizio e fine, il frammento viene creato in pochi secondi. Da qui, diventa possibile condividerlo facilmente su piattaforme come WhatsApp, Instagram o iMessage. Netflix ha deciso di introdurre la funzione insieme alla seconda parte della nuova stagione di Mercoledì. Una serie che già con la prima stagione aveva conquistato il pubblico globale, diventando virale sui social e generando trend diffusi in tutto il mondo. Grazie a tale opzione, i fan possono creare clip ufficiali senza dover ricorrere a registrazioni esterne o software di montaggio.

E non è tutto. Oltre a stimolare l’interazione e la condivisione, Netflix mantiene il controllo sulla qualità dei contenuti diffusi. In tal modo la piattaforma riduce i rischi di pirateria o utilizzi non autorizzati. Ma c’è anche un aspetto più profondo: Netflix smette di essere solo un catalogo passivo e diventa uno spazio interattivo. Un luogo dove gli utenti possono “giocare” con i contenuti, creare le proprie clip e dare forma a una fruizione più personale e partecipativa. Ora non resta che attendere e scoprire quali saranno i contenuti più “ritagliati” e condivisi dagli utenti sulla piattaforma streaming. Inoltre, sarà interessante evidenziare come cambierà la condivisione dei propri contenuti preferiti.