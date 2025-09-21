KGM Torres HEV: il nuovo SUV ibrido che sa sorprendere

Il nuovo SUV KGM Torres HEV debutta sul mercato italiano con proporzioni importanti. Con i suoi 4.705 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.720 mm di altezza, il SUV conquista subito lo sguardo. Il passo di 2.680 mm garantisce spazio a bordo e i 703 litri di bagagliaio diventano 1.662 abbattendo i sedili posteriori. Il frontale cattura con la griglia verticale a motivo reticolare, abbinata a un paraurti con piastra paramotore integrata. I fari a LED collegati alla calandra si fondono con la firma luminosa delle luci diurne tridimensionali, ispirate al Grande Carro. I fendinebbia squadrati rafforzano la sensazione di solidità. Le colorazioni disponibili comprendono Latte Greige, Grand White, Iron Metal, Forest Green, Dandy Blue e Space Black, con varianti bicolore ad eccezione delle ultime due tinte.

Dentro il modello KGM, domina un display panoramico che unisce la strumentazione digitale da 12,3 pollici e l’infotainment sempre da 12,3. L’illuminazione ambientale a 32 colori avvolge l’abitacolo, proposto in tre varianti cromatiche: grigio bicolore, nero e marrone. I sedili in pelle di serie offrono comfort con regolazione elettrica a 8 vie per il conducente, completo di supporto lombare elettrico a 2 vie. Riscaldamento e ventilazione per i sedili anteriori chiudono un quadro di lusso funzionale.

Un powertrain ibrido, versioni, prezzo del SUV KGM e mercato

La KGM Torres HEV adotta il sistema Dual Tech Hybrid, sviluppato sulla base della tecnologia plug-in BYD. Il motore turbo benzina da 1,5 litri lavora insieme a due motori elettrici in serie. Un propulsore elettrico da 130 kW è collocato vicino all’albero di trasmissione. La potenza raggiunge i 177 CV e 300 Nm di coppia in modalità seriale, arrivando a 204 CV quando il sistema sfrutta in parallelo motore elettrico e termico. L’inedita trasmissione e-DHT a doppio motore permette di scegliere tra guida EV, HEV serie-parallelo ed Engine Drive. In città l’auto può funzionare in elettrico fino al 94% del tempo. La batteria da 1,83 kWh assicura poi la giusta efficienza.

La nuova KGM Torres HEV è offerta in tre allestimenti: Style, K-Line e Black Edition. La dotazione di serie non lascia spazi vuoti, con tecnologia, comfort e stile pronti a sorprendere. Il prezzo parte da 34.990 euro, cifra che porta sul mercato un SUV ibrido dalle linee possenti e dall’anima tecnologica.