Vodafone, nuove offerte top per chi è già cliente

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato le sue offerte di rete mobile pensate per alcuni suoi già clienti. In particolare, sono ora disponibili all’attivazione nuove offerte, tra cui Vodafone Mobile Start Special, Pro Special, Power Special, Ultra Special e Ultra Plus. Queste vengono proposte ai già clienti selezionati attraverso la sezione apposita dell’applicazione My Vodafone oppure direttamente nell’area Fai Da Te del sito web di Vodafone.

Alcuni già clienti selezionati di Vodafone potranno fare un upgrade attivando sul proprio numero alcune nuove offerte. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato questo catalogo, proponendo questa volta alcune nuove offerte, tra cui quelle denominate Vodafone Mobile Start Special, Pro Special, Power Special, Ultra Special e Ultra Plus.

Queste vengono proposte ai già clienti selezionati dell’operatore attraverso l’app ufficiale o sul sito ufficiale. Si tratta tuttavia di comunicazioni personalizzate, quindi il prezzo di queste offerte potrebbe variare da utente ad utente. In linea generale, comunque, alcune di queste offerte dovrebbe includere e avere come prezzo quanto segue: