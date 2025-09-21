iPhone 18 Pro, i rumor parlano di una scocca semitrasparente

I nuovi iPhone 17 sono appena stati lanciati ufficialmente ma gli utenti stanno già sentendo delle indiscrezioni su quello che verrà il prossimo anno. Secondo quanto riportato infatti iPhone 18 Pro starebbe già facendo parlare insistentemente di sé in queste ore: il prossimo top di gamma Apple potrebbe presentare una scocca posteriore semitrasparente, una scelta di design che rappresenterebbe una novità assoluta per l’azienda.

Un design che mantiene le linee attuali

Secondo Digital Chat Station, uno dei leaker più noti e solitamente affidabili, Apple avrebbe già avviato i lavori sul design definitivo della serie iPhone 18. Le linee estetiche non dovrebbero discostarsi molto da quelle introdotte con la generazione attuale, con il nuovo modulo fotografico orizzontale che verrebbe confermato. Tuttavia, per dare un tocco distintivo e rendere chiara la differenza tra la serie 17 e la prossima, Cupertino starebbe considerando l’introduzione di una finitura semitrasparente.

La caratteristica non sarebbe estremamente audace come quella dei dispositivi Nothing, ma piuttosto elegante e minimale. L’area interessata sarebbe soltanto la porzione inferiore in vetro, già oggi leggermente differenziata cromaticamente. L’effetto finale offrirebbe una visuale discreta dei componenti interni, creando un look tecnico e raffinato ma senza risultare eccessivo o appariscente.

Una scelta di stile e identità

Apple potrebbe sfruttare questa mossa per differenziare maggiormente la versione Pro dalle altre varianti, in modo simile a quanto fatto in passato con finiture esclusive o colorazioni dedicate. La semi-trasparenza sarebbe una novità capace di comunicare il carattere premium del prodotto, strizzando l’occhio agli utenti più attenti al design e alla cura dei dettagli.

Al momento si tratta di indiscrezioni, e l’azienda non ha fornito alcuna conferma ufficiale. Come spesso accade, il design definitivo potrebbe cambiare durante lo sviluppo e non è escluso che questa soluzione resti un semplice prototipo. Tuttavia, la possibilità di un iPhone 18 Pro con scocca semitrasparente apre scenari interessanti per l’evoluzione estetica della gamma.