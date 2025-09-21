I nuovi iPhone 17 ora anche con Vodafone, ecco i prezzi

Da qualche giorno, ormai, il colosso americano Apple ha presentato in veste ufficiale i suoi nuovi iPhone 17. Si tratta ovviamente di smartphone davvero eccezionali e con un costo piuttosto alto. Gli utenti interessati ad averli, però, potranno acquistarli anche con piccole rate mensili con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, gli utenti potranno acquistarli anche con Vodafone. Vediamo qui di seguito i prezzi.
Vodafone, arrivano i nuovi iPhone 17 da acquistare anche in piccole rate mensili
Gli utenti interessati ad acquistare i nuovi iPhone 17 potranno farlo anche con l’operatore telefonico italiano Vodafone. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiunto al suo catalogo anche gli smartphone appartenenti a questa nuova serie. In particolare, gli utenti potranno acquistare con l’operatore tutti i nuovi modelli, ovvero i nuovi iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Con Vodafone gli utenti potranno inoltre averli in tutti i tagli di memoria disponibili, ovvero 256 GB, 512 GB oppure 1 TB.
I prezzi di questi device cambieranno ovviamente in base all’offerta di rete mobile che gli utenti decideranno di abbinate con l’acquisto. Per chi sceglierà le offerte della gamma Ultra Plus, ad esempio, i prezzi partiranno da:
- 35 euro al mese per 24 rate mensili con l’acquisto di iPhone 17
- 46 euro al mese per 24 rate mensili con l’acquisto di iPhone Air
- 50 euro al mese per 24 rate mensili con l’acquisto di iPhone 17 Pro
- 57 euro al mese per 24 rate mensili con l’acquisto di iPhone 17 Pro Max
Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, sarà però possibile scegliere di acquistare i nuovi device anche tramite finanziamento Compass con i seguenti prezzi di partenza:
- iPhone 17 da 29 euro al mese per 36 rate mensili, con una rata finale pari a 73,99 euro;
- iPhone Air da 37 euro al mese per 36 rate mensili, con una rata finale pari a 57,99 euro;
- iPhone 17 Pro da 40 euro al mese per 36 rate mensili , con una rata finale pari a 61,99 euro;
- iPhone 17 Pro Max da 46 euro al mese per 36 rate mensili, con una rata finale pari a 0 euro.