Google Home, pronta la rivoluzione Gemini: nuova interfaccia e funzioni AI

La prossima versione di Google Home sarà molto più di un semplice aggiornamento: l’integrazione di Gemini AI è pronta a trasformare l’app in un vero assistente per la gestione della casa connessa. Secondo quanto rivelato da Android Authority, l’ultima beta dell’app Android (versione 3.41.50.3) contiene un’anteprima della nuova interfaccia, che adotta il design Material 3 Expressive e ottimizza la disposizione degli elementi per favorire un uso più immediato.

Le novità non si fermano all’aspetto grafico: Gemini potrà essere interrogato tramite comandi vocali o input testuali, con un’esperienza simile a una chat. Sarà possibile chiedere di accendere luci, regolare termostati o controllare videocamere di sorveglianza con frasi naturali, ma anche fare ricerche specifiche all’interno dei feed video. Un esempio? Sapere a che ora un animale domestico è entrato in cucina o ha fatto cadere un oggetto, semplicemente digitando o pronunciando la domanda.

Nuove sezioni e funzioni per una gestione più intuitiva

La scheda Preferiti verrà rinominata Home e conterrà tutti i dispositivi in una vista a griglia, mentre dalla barra inferiore scompariranno le voci Dispositivi e Impostazioni. Sarà possibile aggiungere ai preferiti schede dedicate, come la qualità dell’aria o la temperatura esterna, e sono state introdotte nuove icone per feed video e termometro. La barra di ricerca, sempre visibile in alto, fungerà da punto di accesso al “conversation screen”, il cuore dell’esperienza AI di Gemini.

Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio, ma il lancio delle novità potrebbe coincidere con la presentazione del nuovo hardware Nest attesa per il prossimo mese. Tutto lascia pensare a un evento dedicato alla domotica, nel quale Google potrebbe svelare anche il chiacchierato Home Speaker e rendere disponibile l’aggiornamento a tutti gli utenti. Queste sono solo alcune delle novità su cui Google sta lavorando nell’ultimo periodo e che porterà a termine per permettere agli utenti di avere dei benefici ulteriori.