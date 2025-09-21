Google Maps su Android: arriva la grafica del Material 3 Expressive

Google Maps per Android riceve un importante aggiornamento grafico che introduce i primi elementi del linguaggio visivo Material 3 Expressive. Dopo una fase di rallentamento seguita al lancio dei Pixel 10 e di Android 16, l’app torna a evolversi con modifiche pensate per rendere l’interfaccia più omogenea e facile da usare, anche con una sola mano.
Google Maps su Android: interfaccia più pulita e coerente, ma per ora niente colori dinamici
Tra le novità più visibili spicca il carosello delle azioni rapide (Indicazioni, Avvia, Chiedi a Gemini, Chiama, Salva, Condividi), che non si trova più in alto nella scheda Panoramica. Ma viene ora posizionato stabilmente nella parte inferiore dello schermo. Una soluzione che migliora la consultabilità e riflette un’impostazione più moderna e funzionale, in linea con le attuali tendenze di design per il mobile. Nella parte superiore, immediatamente sopra alle anteprime fotografiche, trovano ora spazio le sezioni Panoramica, Recensioni, Foto, Informazioni e altro ancora. Tutte riorganizzate per una gerarchia dei contenuti più chiara.
L’app introduce anche i nuovi container di Material 3 Expressive per campi come indirizzo, descrizione, sito web e numero di telefono. Oltre al carosello. Le classiche linee sottili che separavano i contenuti vengono rimpiazzate da pulsanti a forma di “pillola”, che danno continuità visiva e coerenza all’intera interfaccia. Questo approccio contribuisce a rendere l’app più leggibile, ordinata e pronta ad accogliere ulteriori funzioni basate sull’intelligenza artificiale e la personalizzazione.
Il restyling si affianca ad altri aggiornamenti recenti. Come la barra di navigazione inferiore più compatta e il menu account a schermo intero. Già comparsi nelle versioni precedenti. Tuttavia, non è ancora stato implementato il supporto ai colori dinamici di Material You. Una delle funzionalità più distintive introdotte da Google nei suoi recenti aggiornamenti Android.
Le novità grafiche sono attualmente in fase di test all’interno della beta 25.37.x di Google Maps. E potrebbero arrivare presto anche nella versione stabile.