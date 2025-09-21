Google Discover ora integra Instagram, X e Shorts: il feed diventa più vivo

Quando scorrere Discover vuol dire non solo leggere articoli ma anche vedere post Instagram, clip brevi da YouTube Shorts o aggiornamenti su X, è un piccolo cambiamento che può fare una grande differenza. È come se il tuo spazio digitale diventasse più familiare, più vivo, più vicino a quello che già fai quando usi i social.

Google ha deciso che Discover non basta più: vuole diventare il punto in cui ritrovi voci, creatori, immagini, video e parole tutte mischiate, come in un racconto che si scrive mentre lo vivi. E così introduce due novità pensate per dare più controllo a te che usi Discover ogni giorno, e più spazio e visibilità a chi crea contenuti nel mondo dei social e dell’informazione.

Cosa cambia davvero nel tuo feed su Google Discover

Da oggi, se sei connesso al tuo account Google, potrai seguire publisher o creatori direttamente da Discover. Significa che, quando vedi qualcosa che ti piace — un post su X, un’immagine su Instagram, un video corto che ti intriga — puoi toccare il nome dell’autore e decidere di seguirlo. Prima ancora di far questo, puoi dare uno sguardo al suo contenuto (articoli, video, post social) per capire se ti va bene il suo stile.

Ma la parte più visibile arriverà nelle prossime settimane, quando Discover comincerà a mescolare nel feed anche i post provenienti da Instagram, X e le clip di YouTube Shorts. Non sarà solo “leggi notizie” o “vedi video”, sarà “scopri il mondo che ami” con la varietà che speravi.

Immagina avviare Discover al mattino e vedere un breve video che ti fa sorridere, poi un post di un amico su Instagram, poi forse un aggiornamento importante su X, tutto nel tuo feed senza dover cambiare app. È quella sensazione che hai quando apri la porta e trovi il tuo mondo digitale già a portata di mano.

Non tutto sarà perfetto da subito: l’integrazione va testata, adattata, resa fluida per tutti. Ma il fatto che Google abbia ascoltato l’idea “mi piacerebbe vedere post social e video brevi insieme agli articoli” è già in sé qualcosa di potente.

Scorrere Discover non sarà più una routine di passaggio: diventerà un’esperienza integrata, ricca, personale. Più che un feed, un diario digitale che raccoglie le tue passioni, le tue fonti, i tuoi momenti social più importanti.