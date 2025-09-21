TikTok, solo in Italia 24 milioni di utenti

TikTok ha superato i 23,9 milioni di utenti attivi in Italia. Diventando così un punto di riferimento non solo per l’intrattenimento. Ma anche per il commercio online, l’informazione e la costruzione delle tendenze. A rivelarlo è una recente analisi di GWI. Questa ha indagato gusti, interessi e comportamenti della community italiana nei primi sei mesi del 2025. La piattaforma è ormai considerata dagli stessi utenti come il luogo dove nascono le mode. Ed anche dove si sperimentano nuove esperienze, anche di acquisto. Il 75% degli iscritti riconosce TikTok come generatore di trend. Mentre quasi l’80% afferma di essere stato ispirato a provare o comprare qualcosa dopo aver visto contenuti sul social.

Sport, musica, cinema e shopping: TikTok è il profilo di una community attiva e influente

L’indagine fotografa un pubblico dinamico. Questi hanno interessi chiari e una forte propensione all’interazione. Il beauty rappresenta uno dei settori chiave. Il 34% degli utenti si dichiara interessato a bellezza e cosmetici. Con il 69% degli appassionati che segue regolarmente contenuti legati alla skincare. Anche la tecnologia occupa un posto rilevante. Oltre la metà degli utenti (52%) mostra interesse per il tech. Con un 13% che acquista regolarmente dispositivi elettronici. Questo dimostra come la piattaforma sia diventata anche un motore di consumo, rafforzato dall’introduzione di TikTok Shop. Questo consente agli utenti italiani di acquistare prodotti direttamente all’interno dell’app.

L’indagine evidenzia come la community italiana di TikTok non sia solo attiva online. Ma anche nella vita quotidiana. Gli utenti del social praticano più sport rispetto ai non utenti e seguono con particolare interesse calcio e tennis. L’81% dei tifosi di calcio guarda la Serie A. Mentre quasi la metà degli utenti è appassionata di tennis, con un 21% che segue l’ATP Tour. Ma lo sport è solo uno degli ambiti in cui TikTok influenza comportamenti e consumi.

Cinema e musica occupano un ruolo centrale nell’esperienza digitale degli utenti. Il 66% degli utenti TikTok è appassionato di cinema. Mentre il 65% segue la musica con maggiore frequenza rispetto alla media. I generi preferiti vanno dalla commedia all’azione. Passando poi per il true crime e i thriller. Particolarmente interessante è il dato relativo ai reality show. Il doppio degli utenti TikTok si dichiara fan del genere rispetto a chi non utilizza la piattaforma.

TikTok Shop, lanciato in Italia a marzo, ha già attratto oltre 8.000 venditori. Moda, bellezza, elettronica e arredamento sono le categorie più richieste. Brand come Label Rose, Just in Case e MadeinC stanno ampliando il loro pubblico grazie alla visibilità ottenuta attraverso il social.