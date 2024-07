La NASA ha recentemente reso pubblico un video sorprendente che illustra il movimento dell’anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera terrestre, offrendo una visione inquietante dell’impatto delle attività umane sul clima globale. Le immagini, catturate tra gennaio e marzo 2020, mostrano in modo chiaro e dettagliato come i venti e le correnti d’aria distribuiscano la CO2 generata dall’uomo intorno al pianeta.

Il video della NASA per sensibilizzare al cambiamento climatico

Il video mette in evidenza le principali fonti di emissione, come le centrali elettriche e gli incendi boschivi, che rilasciano una quantità significativa di CO2 nell’atmosfera. Inoltre, evidenzia il ruolo degli oceani e dei continenti nell’assorbire parte di questo gas, sebbene non in misura sufficiente a compensare le emissioni. Lesley Ott, climatologa del Goddard Space Flight Center della NASA, ha commentato: “Come climatologi, stiamo cercando di capire da dove proviene il carbonio e come influisce sul pianeta. Questo video mostra come tutto sia interconnesso dai diversi modelli meteorologici”.

Nella visualizzazione, si nota che negli Stati Uniti, in Asia meridionale e in Cina, la maggior parte delle emissioni di carbonio deriva dall’industria, dalle centrali elettriche e dai trasporti. In contrasto, in Africa e Sud America, gli incendi boschivi, gli incendi agricoli e il disboscamento rappresentano le principali fonti di emissioni. Anche i combustibili fossili, come petrolio e carbone, contribuiscono a questo scenario allarmante.

Il video, realizzato utilizzando il sistema di modellazione atmosferica GEOS della NASA, offre una risoluzione superiore rispetto ai modelli meteorologici tradizionali, grazie ai dati forniti dai satelliti Terra e Suomi-NPP. Queste immagini si rivelano uno strumento potente per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza della crisi climatica e sottolineano la necessità di un’azione immediata per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra.

Inoltre, recenti sviluppi nel campo della ricerca offrono speranze per il futuro. Un team di scienziati ha annunciato un metodo innovativo per catturare e stoccare la CO2, che promette di essere sei volte più efficace rispetto alle tecniche precedenti e senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Questo progresso potrebbe rappresentare una svolta significativa nella lotta contro il cambiamento climatico.