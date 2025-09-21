Apple iPhone 17 è in vendita su AMAZON e il prezzo è STREPITOSO

Recentemente presentato al mondo, Apple iPhone 17 è già riuscito a entrare nel cuore di milioni di consumatori pronti a investire il proprio denaro nel suo acquisto definitivo. Il prodotto è attualmente disponibile in cinque colorazioni, tutte in vendita a esattamente lo stesso identico prezzo, con design in alluminio e parte frontale in Ceramic Shield 2, che protegge da urti e graffi (il vetro posteriore è invece a infusione di colore).

Le sue dimensioni sono, al solito, inferiori alla media del periodo, essendo pari a 149,6 x 71,5 x 7,95 millimetri di spessore con un peso di 177 grammi. In vendita in due tagli di memoria (256 o 512GB, ricordiamo non espandibili con microSD), lo smartphone offre un display Super Retina XDR da 6,3 pollici di diagonale, è un OLED con risoluzione di 2622 x 1206 pixel a 460 ppi, che supporta HDR, always-on e ovviamente dynamic island.

Certificato IP68, per la sua resistenza a schizzi d’acqua e polvere (può essere utilizzato liberamente fino a una profondità di 6 metri per 30 minuti), integra processore Apple A19 di ultima generazione, trattasi di un 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core. Eccellente è il comparto fotografico, composto nella parte posteriore da una doppia fotocamera da 48 megapixel, principale e ultragrandangolare, seguita a ruota da un teleobiettivo 2X di qualità ottica da 12 megapixel.

Amazon shock con l’Apple iPhone 17

Se volete acquistare Apple iPhone 17 cercando di risparmiare un pochino, sappiate che siete arrivati nel posto giusto. Lo smartphone può essere vostro, scegliendo una delle cinque colorazioni e puntando alla variante da 128GB, a soli 979 euro, premendo questo link. La spedizione viene gestita da Amazon, mentre la disponibilità immediata vi permetterà di ricevere la merce entro pochissimo.