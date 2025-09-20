WhatsApp, in arrivo l’introduzione di una nuova menzione per i gruppi

WhatsApp sta lavorando a delle novità che potrebbero stupire gli utenti e ottimizzare l’esperienza d’uso sulla piattaforma.

L’app di WhatsApp è sempre stata molto utilizzata dagli utenti, poiché si tratta della piattaforma per la messaggistica istantanea più amata.

I suoi punti di forza sono innanzitutto la privacy e la sicurezza molto alte nei confronti di ciascun utente, ma anche quella voglia di cambiare e migliorarsi in maniera costante.

L’app verde infatti supporta continui aggiornamenti che portano delle novità che siano in grado di migliorare la piattaforma.

Se ci si accorge che qualcosa non va, non funziona correttamente oppure manca, WhatsApp si attiva in maniera istantanea per risolvere la questione e accontentare gli utenti.

WhatsApp: in arrivo il tag everyone per i gruppi

L’ultimo aggiornamento che riguarderà la versione beta di WhatsApp Android permetterà di semplificare la comunicazione che avviene nei gruppi.

Nello specifico, la nuova funzione introdurrà una nuova menzione che riguarderà per l’appunto i gruppi.

Il tag @everyone verrà introdotto da WhatsApp per permettere agli utenti di attirare l’attenzione dei propri contatti su un determinato gruppo.

Fino ad oggi per attirare l’attenzione di tutti i contatti presenti in un gruppo bisognava taggare manualmente ciascun partecipante, oppure scrivere un messaggio di testo generale che probabilmente non veniva letto.

Con il nuovo aggiornamento in arrivo WhatsApp permetterà di taggare tutti i partecipanti di quel gruppo tramite l’opzione @everyone.

Tutti i partecipanti del gruppo riceveranno contemporaneamente la notifica di essere stati menzionati e non potranno far altro che prendere visione del messaggio in questione.

L’opzione per taggare una persona era già presente da tempo su WhatsApp. Però adesso nella versione beta di Android viene estesa e migliorata.

Al momento la nuova funzione è disponibile soltanto per la versione beta di WhatsApp e non si conoscono i tempi ufficiali per un rilascio globale della novità.