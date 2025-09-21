AliExpress sconta la PS5 al prezzo più BASSO: ecco quanto costa oggi

La PlayStation 5 (abbreviata PS5) è sicuramente una delle console più amate degli ultimi anni, un dispositivo che permette agli utenti di giocare con i titoli preferiti senza rinunce in termini di definizione o di qualità generale dei titoli, anzi è possibile raggiungere i 4K a 120Hz, sempre considerando un collegamento tramite porta HDMI 2.1 compatibile e cavo adeguato (deve quindi supportare anch’esso tale risoluzione). Nell’ultimo periodo su AliExpress è stata fortemente scontata, fino a raggiungere livelli quasi mai visti prima d’ora.

Il prodotto che oggi può essere vostro a prezzo fortemente scontato è la console Slim, quindi la nuova versione più sottile e ancora più slanciata rispetto alle precedenti, caratterizzata in questo caso dal suo essere completamente digitale. Una caratteristica da tenere assolutamente bene a mente, poiché significa che è assente il lettore ottico, in altre parole ancora non è presente il lettore disco, e di conseguenza i giochi potranno essere scaricati solo digitalmente e non si otterranno fisicamente.

La colorazione non cambia rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, di conseguenza parliamo di una PlayStation 5 completamente bianca, con cover in plastica sostituibile e removibile a piacimento. All’interno della confezione trova posto un unico controller (o joystick), trattasi del solito ottimo PS5 DualSense, una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il gaming, con il suo feedback aptico e grilletti adattivi.

AliExpress, la promozione che tutti stavano aspettando

Lo sconto applicato in questi giorni vi permette davvero di raggiungere un livello di risparmio estremamente elevato, se pensate che comunque si parte da 539 euro di listino, per scendere di circa 87 euro, e arrivare a un valore finale di 451,99 euro. Premete subito questo link per effettuare l’acquisto.

La spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochi giorni, e non dover pagare alcun dazio doganale.