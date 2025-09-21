Iliad: giga in 5G ad un prezzo bloccato per sempre

Ogni utente dotato di uno smartphone al giorno d’oggi utilizza costantemente la propria promozione telefonica per svolgere tutte le attività inerenti la sua vita digitale, l’offerta in questione infatti rappresenta uno snodo cruciale poiché consente a chiunque di usufruire di minuti, SMS gigabyte per navigare che sono essenziali al giorno d’oggi, nessuno può farne a meno e tutti attivano sempre una promozione.

Di conseguenza, ogni utente come potete intuire da soli, ha bisogno di trovare la promozione che si adatta meglio ai suoi bisogni in modo da evitare di rimanere senza gigabyte alla fine del mese di fatturazione, ecco dunque che sicuramente è una buona idea leggere con attenzione i cataloghi presenti qui in Italia, in modo da trovare la promozione più giusta ed evitare di sbagliare.

Un provider che sicuramente rappresenta una scelta di altissimo profilo è Iliad, l’operatore tinto di rosso infatti ormai da diversi anni è diventato una vera e propria certezza per tutti i consumatori grazie ai suoi servizi davvero interessanti e ben funzionanti, ecco perché oggi vi portiamo un’offerta disponibile sul suo sito ufficiale che potrebbe rappresentare sicuramente un’ottima soluzione per molti di voi.

Iliad a prezzo fisso

L’offerta di oggi garantisce bene 200 GB di traffico dati in connettività 5GD Iliad contenuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di 9,99 € fisso per sempre è un costo di attivazione di 10 € che include il costo per la SIM fisica, ovviamente la promozione supporta anche il roaming zero per poter navigare in Unione Europea senza costi aggiuntivi ed è attivabile senza nessun tipo di problema direttamente sul sito ufficiale di Iliad o presso un punto vendita o anche presso un totem presente all’interno di centri commerciali o centri abilitati.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare e seguire gli step presenti nella pagina ufficiale dedicata all’offerta.