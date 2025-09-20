Spotify offre agli utenti free una delle funzione più attese

Per gli utenti free di Spotify arriva finalmente una delle funzioni più richieste di sempre, la possibilità di selezionare una canzone precisa da ascoltare. Una novità che segna una piccola rivoluzione nella piattaforma di streaming musicale, da sempre molto restrittiva verso chi non sottoscrive un abbonamento Premium. L’annuncio arriva in contemporanea con l’introduzione dei formati lossless per gli abbonati, segno che l’azienda sta cercando di soddisfare diverse fasce di pubblico.

Spotify Free, novità per trattenere gli utenti occasionali

Questa apertura però non sarà totale. Gli utenti free potranno infatti scegliere un brano specifico, ma una sola volta, prima di tornare alla consueta modalità shuffle. Non è chiaro con precisione quale sia il limite giornaliero, ma Spotify ha confermato che ogni account avrà un tempo di ascolto on demand. Una volta raggiunto, resteranno solo i sei salti massimi consentiti ogni ora. Pubblicità e annunci continueranno a far parte dell’esperienza, senza variazioni.

Tale decisione sembra voler cercare di evitare la fuga degli utenti verso piattaforme più flessibili, come YouTube, che permettono già un controllo totale della riproduzione. Dare la possibilità di ascoltare “quella canzone in testa” senza vincoli immediati potrebbe quindi convincere molte più persone a restare su Spotify, invece di spostarsi altrove.

La novità apre anche un’altra possibilità importante, gli utenti free potranno ascoltare direttamente i brani condivisi sui social o nelle chat, senza essere costretti ad accontentarsi di alternative casuali. È però evidente che la funzione rimane lontana dalla libertà offerta dal piano Premium, che garantisce riproduzione senza limiti e qualità lossless. Proprio mentre arriva questa concessione, infatti, Spotify ha confermato un nuovo aumento dei prezzi. Ora l’abbonamento Premium passerà in Italia da 11 a 12€ al mese. Insomma, con questa mossa, la rinomata piattaforma prova a rendere la propria offerta più inclusiva, pur senza intaccare la differenza fondamentale tra free e Premium.