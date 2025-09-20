WhatsApp introduce il tag “tutti” nei gruppi

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzioni dedicate alla gestione dei gruppi. A tal proposito, nella Beta Android dell’app è stata individuata una novità che potrebbe semplificare notevolmente la comunicazione. Si tratta del tag “tutti”, ovvero una menzione che consente di notificare in un colpo solo ogni partecipante di una chat. Tale funzionalità, non ancora disponibile pubblicamente, comparirà accanto ai nomi dei singoli contatti nel menù delle menzioni.

Con questa opzione, chi scrive potrà inviare un messaggio che raggiungerà tutti i membri, indipendentemente dalle impostazioni personali di notifica. Non sarà quindi più necessario taggare manualmente ogni contatto, un vantaggio soprattutto nei gruppi numerosi, dove i messaggi importanti rischiano di perdersi tra decine di conversazioni.

WhatsApp e i gruppi, più praticità ma anche dubbi sulla moderazione

Il nuovo tag “tutti” ricorda una funzione già vista nelle storie di WhatsApp, dove era possibile menzionare un intero gruppo in un aggiornamento di stato. Quella modalità però non risultava ideale per la comunicazione diretta, mentre l’integrazione nelle chat rappresenta un passo concreto verso una maggiore praticità.

Un aspetto interessante è che la funzione, almeno nelle prime prove, non sembra riservata esclusivamente agli amministratori. Tutti i membri del gruppo, infatti, possono utilizzarla per richiamare l’attenzione. È possibile però che WhatsApp in futuro possa decidere di concedere agli admin il potere di limitare l’uso del tag, per evitare abusi o spam, ma non è ancora certo.

Per il momento la funzione resta in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato dal portale WABetaInfo, WhatsApp potrebbe ancora modificarne il comportamento o introdurre restrizioni prima del suo rilascio ufficiale. È probabile che i test si concentrino sull’equilibrio tra utilità e moderazione, così da rendere l’esperienza più fluida senza compromettere la serenità degli utenti. Resta ora da capire quando tutto ciò sarà disponibile nelle versioni stabili e se arriverà contemporaneamente su Android e su iOS.