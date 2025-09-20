Torna in WindTre, promo shock da soli 4,99 euro

L’operatore telefonico italiano WindTre sta da poco proponendo l’attivazione di una nuova super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di WindTre GO Unlimited XXS 5G. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo estremamente basso di appena 4,99 euro al mese. Sarà disponibile all’attivazione però soltanto per alcuni ex clienti selezionati da parte dell’operatore.

WindTre GO Unlimited XXS 5G, promo bomba per alcuni ex clienti dell’operatore

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco proposto ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata WindTre GO Unlimited XXS 5G. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente, dato il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ad un costo di appena 4,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente addirittura giga senza limiti.

Questi saranno inoltre validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore alla massima velocità disponibile. Oltre a questo, come da tradizione dell’operatore, l’offerta include anche ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo come già detto ad un costo molto basso di soli 4,99 euro. L’operatore WindTre ha inoltre deciso di azzerare sia il costo di attivazione sia il costo della scheda sim.

Anche questa volta, l’operatore ha deciso di avvisare gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore (come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it):

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! GIGA illimitati alla massima velocità disponibile, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 28/09. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/gounlxxs5gecm”.

Ricordiamo che si potrà attivare l’offerta soltanto richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.