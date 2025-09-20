PC: come rendere l’avvio più veloce con poche mosse

Col passare dei mesi, molti sistemi caricati di applicazioni, servizi e driver aggiuntivi impiegano sempre più tempo per arrivare al desktop operativo. L’avvio si appesantisce per tre cause principali: troppi programmi impostati per partire automaticamente, disco di sistema lento e componenti non aggiornati. A complicare il quadro contribuiscono utilità “invisibili” che restano residenti (sincronizzatori, updater, tool di stampa) e processi lasciati dai software disinstallati in modo incompleto. Anche un antivirus duplicato o un vecchio agent aziendale può introdurre ritardi sensibili.

Interventi immediati su Windows e macOS

Il primo controllo riguarda l’elenco dei programmi all’accensione. Su Windows, in Task Manager (Scheda Avvio) si disabilitano le voci non essenziali, valutando l’impatto stimato. L’obiettivo è lasciare attivi sicurezza, driver di sistema e strumenti realmente necessari al lavoro. Su macOS, gli “Elementi login” mostrano ciò che parte automaticamente: ridurre la lista aiuta a guadagnare secondi preziosi. Un passaggio nelle Preferenze di sistema consente anche di impedire la riapertura automatica delle finestre alla successiva accensione.

Pulire i file temporanei, svuotare il cestino e liberare spazio sul disco facilita le operazioni iniziali del sistema. Gli aggiornamenti di sistema e dei driver (grafica, rete, chipset) correggono bug che allungano le fasi di inizializzazione delle periferiche. Una scansione antimalware elimina componenti che si insinuano nella sequenza di boot. Utile anche rivedere i servizi programmati: attività di sincronizzazione o indicizzazione possono essere posticipate a quando il sistema è già stabile.

Hardware e firmware: dove si guadagna davvero

Se il computer utilizza ancora un disco meccanico, la sostituzione con un SSD NVMe o SATA è l’upgrade con il miglior rapporto benefici/costi: i tempi di avvio scendono da minuti a decine di secondi. Quando la memoria è al limite, portare la RAM a 8 o 16 GB riduce l’uso della paginazione su disco durante l’accensione. Aggiornare BIOS/UEFI risolve incompatibilità che rallentano la fase di POST e migliora la gestione dell’avvio rapido. Sui portatili, attivare l’“Avvio rapido” (Windows) o ottimizzare lo “Stato stop/riattivazione” riduce l’attesa nelle riprese dal letargo.

Un’ulteriore messa a punto prevede: disattivazione dell’autoplay di supporti esterni, verifica di periferiche USB lente collegate al boot, controllo delle app di cloud che si avviano subito (meglio posticipare la sincronizzazione di cartelle pesanti). Un riavvio pianificato settimanale sgrava cache e servizi appesi. Con un set di regole stabile—pochi elementi al login, storage veloce, aggiornamenti puntuali—l’accensione torna prevedibile e snella.