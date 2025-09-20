Lyca mobile: per chi porta il numero super promo con 2 mesi gratis

Ogni utente al giorno d’oggi utilizza praticamente tutti i giorni la sua promozione di rete mobile tramite il proprio smartphone, l’offerta attiva sul suo dispositivo infatti rappresenta un elemento indispensabile nella routine giornaliera di chiunque, poiché fa punto di connessione tra la nostra persona e la nostra vita digitale, avere a disposizione messaggi, minuti e soprattutto gigabyte di traffico dati rappresenta un elemento fondamentale poiché proprio questi ultimi ci permettono di svolgere le varie attività che abbiamo bisogno di portare a termine.

Ogni utente, dunque, al momento giusto, sceglie un’offerta in base alle proprie esigenze che gli garantisca le caratteristiche necessarie durante l’arco del mese, i giga soprattutto devono abbondare dal momento che tutto ormai si svolge tramite connessione Internet e non si può correre il rischio di rimanere scoperti, dunque bisogna passare al vaglio le offerte disponibili sul mercato con molta attenzione in modo da scegliere quella che è meglio si adatta alle nostre esigenze.

Per darvi una mano oggi, vi portiamo una nuova offerta garantita dall’operatore tinto di verde Lyca mobile, l’offerta è disponibile sul suo sito ufficiale e garantisce caratteristiche decisamente interessanti, scopriamo di cosa si tratta.

Ottimo prezzo e bonus di due mesi

L’offerta di cui vi parliamo oggi permette a chi decide di attivarla di ottenere 150 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS i limitati verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di appena 5,99 € al mese ed è dedicat a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali, il 5G e sbloccabile se si effettua l’attivazione online e per di più quest’ultima garantisce ben 2 mesi completamente gratuiti, di conseguenza i primi due mesi di promozione vi costeranno zero e inizierete a pagare a partire dal terzo mese, se siete interessati tutti i dettagli sono presenti all’interno della pagina ufficiale della promozione presente sul sito dell’operatore tramite la quale potrete fare anche l’attivazione.